Come se non bastassero le indagini complicate che deve risolvere e nuovi imprevisti lavorativi, Lolita Lobosco dovrà gestire un ritorno inaspettato: nella sua vita si riaffaccia una vecchia conoscenza, la sua prima cotta, l’affascinante Angelo Spatafora. Il fidanzamento con il giovane Danilo sopravviverà a quest'onda d'urto? Comincia così la seconda puntata di Lolita Lobosco 2, la serie di Rai1 con Luisa Ranieri, ispirata ai romanzi di Gabriella Genisi e diretta da Luca Miniero, che si conferma un grande successo: il debutto, la scorsa settimana, ha sfondato il muro dei 6 milioni di spettatori, numeri non ancora raggiunti da nessuna fiction in questa stagione. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda domenica 15 gennaio.

Lolita Lobosco 2, le anticipazioni della seconda puntata

Lolita Lobosco (Luisa Ranieri) indaga su un caso che la riguarda molto da vicino: uno scrittore è stato rinvenuto morto nel B&B gestito da sua mamma Nunzia (Lunetta Savino) e dalla sorella Carmela (Giulia Fiume). Sembra si sia trattato di un avvelenamento da botulino causato proprio da una delle specialità gastronomiche di Nunzia: lo scammaro di zia Dolò. Le analisi tossicologiche finiscono per scagionare Nunzia e aprono la strada ad un delitto che potrebbe avere diversi indiziati, vista anche la turbolenta vita condotta dalla vittima.

Un ritorno inaspettato dal passato di Lolita

Una volta scagionata, Nunzia può concedersi un po’ di tempo in compagnia di Trifone (Maurizio Donadoni), col quale sta nascendo un’amicizia sempre più speciale. Mentre Forte (Giovanni Ludeno) ed Esposito (Jacopo Cullin) sono alle prese con Porzia (Claudia Lerro) e Caterina (Camilla Diana) - la prima impegnata con gli esami universitari, la seconda non può tollerare le ingerenze della futura suocera Santa (Donata Frisini) – Lolita si trova di fronte a un nuovo ostacolo sentimentale che riguarda Danilo (Filippo Scicchitano). Come se non bastasse, Angelo Spatafora (Mario Sgueglia), legato a Petresine fin da bambino, si ripresenta da Lolita dopo oltre vent’anni: che impatto avrà il ritorno dell'uomo nella vita del vicequestore?