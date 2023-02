La testardaggine di Lolita non si smentisce mai: la verità per lei viene prima di tutto, anche davanti ai casi più complicati e quando mettere a rischio persino la sua vita pur di arrivare a scoprire chi c'è dietro un efferato omicidio. C'è subito un clamoroso colpo di scena nella quinta puntata di Lolita Lobosco 2, la serie di Rai1 con Luisa Ranieri, Filippo Scicchitano e Lunetta Savino, tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, che si conferma campione di ascolti imponendosi come una delle serie più viste di questa stagione tv. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul penultimo episodio, in onda domenica 5 febbraio.

Lolita Lobosco 2, le anticipazioni della quinta puntata

Al suo risveglio, Lolita Lobosco (Luisa Ranieri) deve fronteggiare una bruttissima storia: una giovane donna, identificata come una delle ballerine di un locale notturno, è stata seviziata e uccisa alla periferia di Bari. Grazie alla prodigiosa memoria di Forte (Giovanni Ludeno), riesce a risalire ad un vecchio omicidio che ha caratteristiche analoghe a quello attuale e scopre con sorpresa che, all’epoca, fu la sua amica Marietta (Bianca Nappi) a condurre le indagini come PM, senza però riuscire a dare un volto al feroce assassino.

Lolita divisa tra Danilo e Angelo

Rischiando la vita in prima persona, la vicequestore riuscirà finalmente a risolvere il mistero. Dopo l'ennesima litigata, Lolita e Danilo (Filippo Scicchiatano) hanno l’occasione di confrontarsi dal vivo e parlarsi a cuore aperto. Nel frattempo, Angelo (Mario Sgueglia) si è dimostrato un uomo sensibile e maturo, una presenza indispensabile per Lolita, che sembra essersi arresa nella sua ricerca dell’assassino del padre, che ormai sembra giunta a un punto morto: chi è quel misterioso personaggio che sembra avere interesse a non far avvicinare Lolita alla verità?