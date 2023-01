Lolita è di nuovo in crisi con Danilo: il ragazzo decide di dare la priorità alla sua carriera da giornalista e la loro storia barcolla. A complicare le cose, c'è poi il riavvicinamento inaspettato con Angelo, che però potrebbe nascondere un segreto. Comincia così la quarta puntata diLolita Lobosco 2, la serie di Rai1 con Luisa Ranieri, Lunetta Savino e Filippo Scicchitano che si conferma un clamoroso successo di ascolti aprendo di fatto alla conferma della terza stagione. Ecco intanto cos'accadrà nel nuovo episodio della fiction tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, in onda domenica 29 gennaio.

Lolita Lobosco 2, le anticipazioni della quarta puntata

I guai per Lolita Lobosco (Luisa Ranieri) non finiscono mai: mentre Danilo (Filippo Scicchitano) è lontano per lavoro, il giovane Domenico, che Lolita ha già aiutato nella prima stagione, si è fatto arrestare per furto e, tanto per non farsi mancare niente, un prete è stato ucciso in maniera efferata proprio davanti all’altare. Dopo aver chiesto aiuto ad Angelo (Mario Sgueglia), che gestisce un cantiere navale, per inserire Domenico in un programma di lavori socialmente utili, Lolita inizia a indagare su alcuni conflitti nell’ambito della gestione dei fondi della parrocchia che la condurranno a una scoperta inaspettata.

Lolita e Danilo sono in crisi

La storia tra Lolita e Danilo intano sembra toccare un punto di non ritorno, quando lui decide di dare la priorità alla sua carriera da giornalista. Le difficoltà in casa continuano anche per Forte (Giovanni Ludeno) ed Esposito (Jacopo Cullin), mentre Marietta (Bianca Nappi) scopre chi è la donna che le ha portato via il suo amante. L’unica che sembra avere fortuna in amore è Nunzia (Lunetta Savino) col suo Trifone (Maurizio Donadoni).