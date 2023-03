LOL 3: i protagonisti e le novità dello show dove "chi ride è fuori"

"Mi sembrava di stare in un manicomio senza infermieri. Poi piano piano ho capito il gioco". Le parole di Nino Frassica sono la sintesi perfetta per raccontare il successo di LOL-Chi ride è fuori, il comedy show di Prime Video prodotto da Endemol Shine Italy, la cui terza edizione debutta ufficialmente giovedì 9 marzo con i primi quattro episodi subito disponibili (per gli ultimi due bisognerà attendere invece il 16 marzo). Dopo il clamoroso boom delle prime due stagioni, sono in arrivo le nuove puntate con un cast tutto nuovo - nel quale spicca il geniale Frassica - e qualche piccolo accorgimento. Ecco tutte le novità e le interviste a quattro degli attori comici che si sfideranno a colpi di battute.

LOL 3-Chi ride è fuori, quando comincia il comedy show

Formula che vince non si cambia e siccome LoL-Chi ride è fuori è senza dubbio uno dei pochi veri fenomeni televisivi è senza dubbio uno dei pochi veri fenomeni televisivi delle ultime stagioni, non c'era bisogno di apportare troppe modifiche. Il focus è sempre lo stesso: chiudere in uno studio tv dieci comici e costringerli con alcuni semplici stratagemmi a mettere in scena una vera e propria battaglia a colpi di sketch tra stand-up, improvvisazione, commedia fisica e personaggi cult. Con un obiettivo preciso: restare seri per sei ore consecutive o, guardandolo da un'altra prospettiva, costringere gli altri a ridere. Alla prima risata di uno dei comici, scatterà un cartellino giallo di ammonizione, alla seconda il temuto cartellino rosso porterà all'espulsione dal gioco. Chi riuscirà a rimanere serio incasserà un premio finale di 100mila euro che sarà devoluto ad un ente benefico.

Chi sono i dieci comici nel cast

A sfidarsi saranno Herbert Ballerina (ha lavorato a lungo con Maccio Capatonda e ha partecipato anche a un film con Checco Zalone), Fabio Balsamo (noto al grande pubblico soprattutto per essere parte degli amatissimi The Jackal), Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo (a lungo tra i protagonisti di Don Matteo), Paolo Cevoli (tra i più noti comici lanciati da Zelig), Marta Filippi (attrice e doppiatrice, ha un grande seguito su Instagram grazie ai suoi personaggi), Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani (attrice teatrale e conduttrice radiofonica) e l'iconica Marina Massironi. Tutti loro dovranno fare i conti con un guest star inaspettata, Maccio Capatonda, il vincitore della passata edizione: dalla control room i due conduttori dello show Fedez e Frank Matano, potranno decidere quando farlo entrare e utilizzarlo come "arma letale della risata".