LoL 3-Chi ride è fuori: tutto sul cast della terza edizione e su LoL Xmas Special

Perché sottrarre quando si può raddoppiare? Se c'è una granitica certezza nel palinsesto di Prime Video è senza dubbio LoL-Chi ride è fuori, il comedy show diventato nell'arco di poche puntate un vero e proprio fenomeno crossmediale, complice l'effetto valanga cresciuto in maniera esponenziale grazie ai social. Per questo Amazon Studios ed Endemol Shine Italy, la casa produttrice, hanno deciso di raddoppiare: si comincia con un gustoso antipasto, il LoL Xmas Special in arrivo a dicembre, poi nei primi mesi del 2023 sarà disponibile anche la terza stagione del programma, con un cast tutto nuovo ma sempre Fedez al timone in veste di conduttore-provocatore.

LoL 3-Chi ride è fuori, il nuovo cast della terza edizione



Successo che vince non si cambia e dunque il meccanismo di LoL-Chi ride è fuori resta invariato. Dieci super professionisti della comicità (e non solo) verranno chiusi uno studio per sei ore consecutive con un grande imperativo: strappare nel minor tempo possibile un sorriso agli altri concorrenti/avversari utilizzando tutte le armi a disposizione del proprio repertorio, dagli sketch senza esclusione di colpi all’improvvisazione pura, passando per la commedia fisica e assaggi di stand-up comedy. Vale tutto, o quasi, dribblando le "provocazioni" di Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano, che dalla control room monitoreranno tutto e saranno pronti a far scattare il cartellino giallo dell'ammonizione e poi il temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. A sfidarsi in questa gara a colpi bassi di battute e freddure saranno Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. Chi riuscirà a resistere rimanendo serio per tutte le sei ore di gioco sarà il vincitore, incasserà 100mila euro che verranno poi donati ad un ente benefico di sua scelta.

LOL Xmas Special, tutto sullo speciale natalizio

Nicole Morganti, responsabile delle produzioni italiane della piattaforma Amazon Prime Video, in un’intervista concessa a Variety ha dichiarato pochi mesi fa che LoL-Chi ride è fuori è il titolo più visto di sempre su Prime Video e dunque non stupisce la scelta di declinare il titolo anche in uno speciale natalizio. Si intitola LoL Xmas Special-Chi ride è fuori e ha il sapore della sfida all star, visto che i protagonisti sono alcuni dei comici più amati delle prime due stagioni (la prima fu vinta da Ciro Priello dei The Jackal, la seconda da Maccio Capatonda): si contenderanno il titolo di vincitore Mara Maionchi - che passa dunque da co-conduttrice a concorrente - Frank Matano, Maria Di Biase, Angelo Pintus, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo. I partecipanti non saranno dunque dieci ma sette e la sfida è durante non sei ma quattro ore, che verranno montate e condensate in un lungo speciale la cui messa in onda è prevista dopo metà dicembre.