La Rai canta vittoria con Sanremo: attesi incassi per 50 milioni. Fra gli sponsor sale Generali, scende Tim

E’ questo l’ambizioso obiettivo di fatturato della Rai per la 73esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 7 all’11 febbraio. Altro che canzoni qui si parla di incassi consistenti nel primo vero anno di uscita dal Covid. I dati definitivi verranno comunicati solo domenica 12 febbraio dal numero uno di Rai pubblicità, Gian Paolo Tagliavia. Se il target fosse centrato, il Festival della canzone rappresenterebbe più del 7% rispetto al giro d’affari complessivo 2021 della società (687 milioni di euro). “E’ il primo vero anno post-Covid. In più ci sono degli spostamenti della pubblicità verso i media digitali – spiega una fonte – i conti si faranno alla fine”.

A giudicare dal listino prezzi di Rai pubblicità, le cose non si dovrebbero mettere affatto male. Novemila euro al secondo di media per uno spot durante il festival contro i 5 mila dell’anno precedente. Per un passaggio in chiusura di trasmissione, l’inserzionista dovrà sborsare 74mila euro. Non proprio noccioline in tempi di crisi per una manifestazione che ha un budget attorno ai 16 milioni di euro. Merito anche della bravura del conduttore, Amadeus, che incasserà tra i 500.000 e i 600.000 euro, contro i circa 30mila euro che, secondo indiscrezioni non confermate, dovrebbero andare alle co-conduttrici.

Leggi tutto su: veritaeaffari.it