Kim Min-gue, il “re dei baci” dei K-drama

Nome: Kim Min-gue. Ovvero le fossette più sexy, più carine e più belle dell'industria dei K-drama.

Kim Min-gue, scritto anche Kim Min-kyu (sì, come Mingyu dei SEVENTEEN e l'idol-attore Kim Min-kyu, che ha partecipato a Produce X 101), è un astro nascente dell'industria dell'intrattenimento coreana che si è imposto all'attenzione dopo il suo ruolo di spicco nel popolare drama Business Proposal.

Nonostante sia nel settore da decenni e abbia preso parte a serie come Queen: Love and War (2019-20), Backstreet Rookie (2020) e Snowdrop (2021-22), è stato il suo ruolo di Cha Sung-hoon nel rom-com Business Proposal a cambiare il corso della sua carriera. La scena del bacio di Kim Min-gue in Business Proposal è considerato uno dei momenti più memorabili degli ultimi anni e ha lasciato un segno indelebile negli spettatori. Per chi non lo sapesse, nella fatidica scena, il suo personaggio condivide un bacio appassionato con la co-protagonista femminile, interpretata dall'attrice Seol In-ah. Mentre si baciano, lui si toglie lentamente gli occhiali, rivelando i suoi occhi accattivanti e aumentando l'intensità del momento. La scena è stata apprezzata per la profondità emotiva e la chimica tra i due attori, e molti fan hanno espresso la loro ammirazione per l'interpretazione di Kim Min-gue. Un momento cruciale, non solo nel dramma, che ha contribuito a consolidare il suo status di protagonista dell'intrattenimento coreano.

Min-gue oggi interpreta il doppio ruolo del Pontifex Rembrary e Woo Yeon-woo, il rapper principale e la sub-vocalist del boy group K-pop Wild Animal nel K-drama di tvN e Studio Dragon The Heavenly Idol.



Panorama.it ha parlato con lui in un'intervista esclusiva.





Piacere di conoscerti. Puoi presentarti e presentare il tuo personaggio?

Salve, sono l'attore Kim Min-gue. Sono l'attore Kim Min-gue, che interpreta l'alto sacerdote 'Rembrary' e 'Woo Yeon-woo' dei WildAnimal in The Heavenly Idol.

Quindi... sei finalmente un idol del K-pop. Come ci si sente a vivere sullo schermo una vita che avrebbe potuto essere la tua?

Ho capito, imparato e sperimentato ancora una volta diverse cose. È stato impegnativo e ho capito, tramite questo personaggio, alcune delle difficoltà che gli idol K-pop possono incontrare.

Come ti sei preparato per il ruolo? Hai contattato alcuni dei tuoi vecchi amici trainee per avere qualche consiglio?

Ho cercato di affrontare il personaggio in modo semplice. "Come sarebbe per il Sommo Sacerdote diventare un idolo?" è la domanda che ho elaborato nella mia mente. E sì, ho ricevuto anche dei consigli da alcuni colleghi e conoscenti.

Qual è stata la parte più difficile delle riprese di The Heavenly Idol?

Il genere cambia istantaneamente di volta in volta come le montagne russe. Una volta è una commedia a tutto tondo e la volta dopo è estremamente seria... È stato difficile trovare la giusta dose di emozioni nel mezzo.

Hai qualche retroscena divertente da condividere con noi?

Ho aggiunto molti ad-libs divertenti sul set. Il nostro regista mi ha detto che i miei ad-libs, soprattutto quelli con Sa Gam-Jae, sono stati inseriti nello show, quindi ho grandi aspettative per i prossimi episodi.

C'è una scena particolare nel secondo episodio. È quando Yeon-Woo regala a Kim Dal un album autografato dicendole che fa il tifo per lei. Nel farlo, le toglie la borsa piena di alcolici che tiene tra le mani. È una scena di grande impatto e significato, soprattutto per chi fa parte di un fandom e si sente salvato dai propri idoli. Com'è stato girarla e come ti senti al pensiero che qualcuno possa sentirsi al sicuro solo guardandoti recitare?

È stata una scena pesante. Poiché molte persone potrebbero aver vissuto questa esperienza, mi è servito del tempo per pensare a come esprimere questa scena nel miglior modo possibile. Il fatto che fare qualcosa che amo possa diventare una forza per gli altri è una cosa di cui sono così grato e felice. Mi sento incredibilmente fortunato e sento la responsabilità del mio lavoro. Ricambierò tutto il sostegno attraverso vari progetti.

Studio Dragon





Hai una carriera eccezionale. Business Proposal ti ha portato a un altro livello di notorietà a livello internazionale. Come gestisci la tua vita privata e quella pubblica? È cambiato qualcosa?

No, non ci sono cambiamenti. La mia vita privata e quella pubblica sono simili perché sto a casa per la maggior parte del tempo. (ride)

Qual è la principale differenza tra il "Kim Min-gue attore" e il Kim Min-gue della vita privata?

Kim Min-gue come attore si mette molto alla prova interpretando vari personaggi, ma a me personalmente non piacciono le sfide. Non provo spesso cose nuove. Anzi, mi spaventa provare un nuovo cibo o addirittura un caffè. Quindi, bevo e mangio sempre il mio solito e credo che questa sia la differenza principale tra l'attore Kim Min-gue e il privato Kim Min-gue.

Possiamo parlare dei tuoi figli, ovvero dei tuoi gatti? Come ci si sente a essere un cat dad?

Per essere precisi, io sono il loro fratellone e mia madre è la loro mamma (ride). Come saprai senza ulteriori spiegazioni, loro sono la mia felicità e la mia forza!

Sei il re delle commedie romantiche. Ma c'è un genere che vorresti esplorare in futuro?

Mi piacerebbe provare a interpretare il cattivo in un film d'azione o un personaggio psicopatico.

Puoi lasciare un messaggio al pubblico italiano ed europeo?

Grazie mille per l'affetto e il sostegno che mi dimostrate anche a distanza. La mia carriera di attore è tutta merito vostro. Spero che ci sia la possibilità di incontrarci e salutarci!