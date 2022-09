Può il tempo rimarginare le ferite? Se lo chiede Imma Tataranni, alle prese con una profonda crisi con il marito Pietro dopo la storia della foto compromettente con Calogiuri. Comincia così la sesta puntata di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore 2, la serie di Rai1 con Vanessa Scalera che si conferma uno dei fenomeni televisivi delle ultime stagioni: gli ascolti sono ottimi e la Scalera si è imposta in poco tempo come uno dei personaggi più amati dal grande pubblico. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, in onda giovedì 29 settembre.

Imma Tataranni 2, le anticipazioni della sesta puntata

Imma Tataranni (Vanessa Scalera) è in crisi con il marito. Pietro (Massimiliano Gallo) ha ricevuto sul suo cellulare una foto in cui Calogiuri (Alessio Lapice) ha le labbra pericolosamente vicine a quelle di sua moglie. In realtà, Imma è stata con Calogiuri nella casa che il ragazzo condivide con Jessica (Ester Pantano) da quando stanno insieme, ma solo per raccogliere la deposizione di Giulio Bruno, l’architetto che ha deciso di collaborare con la giustizia e che fornisce la prova della relazione tra Saverio Romaniello e la cosca ‘ndranghetista dei Mazzocca. Il Sostituto Procuratore spera con il marito riesca a lasciarsi alle spalle la storia delle foto compromettenti ma apparentemente l'uomo non ci sta mettendo una pietra sopra, tanto che se ne va a casa dei suoi, anche se si tratta di una soluzione provvisoria.

Un nuovo caso da risolvere per Imma

Calogiuri, nel frattempo, pur non essendo convinto che Jessica sia la donna della sua vita, è felice delle novità che lo aspettano: come da regolamento, programma il trasferimento di uno dei due in un’altra sede, possibilmente non lontana. Chi tra i due partirà? La Tataranni spera che sia Jessica. Intanto per Imma i guai raddoppiano: sua mamma Brunella, approfitta di essere rimasta in casa senza badante per tagliare la corda proprio mentre si presenta un altro caso da risolvere. È quello che riguarda John Gardiner, un cittadino inglese che vive da anni a Matera, dove lavora come costumista di una grande produzione cinematografica americana. Alla fine ha deciso di rimanere nella città dei Sassi, ma questa scelta pare non avergli ha portato una gran fortuna. Quanto alle foto con Calogiuri, comincia a nascere un sospetto: e se fossero parte di una macchinazione contro la Tataranni?