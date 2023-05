L'ispettore Monterosso ormai è a un passo dalla verità sui loschi affari di Nemo Bandera. Ma il Patriarca di Levante deve fare i conti non solo con l'Alzheimer ma anche con gli uomini del Tigre: il boss del clan rivale minaccia Lara, sua figlia, che rischia la vita. Comincia così la quinta puntata de Il Patriarca, la serie di Canale 5 con Claudio Amendola e Antonia Liskova che racconta la storia di Nemo Bandera: ora che il destino lo mette di fronte a un nemico come la malattia, la sua vita viene rimesse completamente in discussione. Ecco cos'accadrà nel penultimo episodio, in onda venerdì 12 maggio.

Il Patriarca, le anticipazioni della penultima puntata

Gli uomini del Tigre (Antonio De Matteo) minacciano Lara (Neva Leoni) che viene salvata da Malcolm (Carlo Calderone) e accetta di trasferirsi a villa Bandera. Nemo (Claudio Amendola) intano è ancora nel mirino dell'ispettore Monterosso (Primo Reggiani) e per scagionarsi dovrà affidarsi all'esperienza legale di Mario (Raniero Monaco di Lapio), impegnato a sua volta nei preparativi del matrimonio con Nina (Giulia Schiavo).

L'arrivo di Monica travolge Nemo e Serena

Supportato da Lara e Carlo (Carmine Buschini), Alessandro decide di sfide Elisa (Giulia Bevilacqua) alle elezioni per diventare sindaco di Levante e questo complica ancora di più la corsa elettorale dell'affascinante avvocatessa senza scrupoli. Intanto a casa Bandera c'è un'altra novità: arriva Monica (Alice Torriani), la stravagante sorella di Serena (Antonia Liskova). La donna accorrerà in aiuto di Serena quando il marito comincia ad avere difficoltà finanziarie, ma presto il suo aiuto si mostrerà non del tutto disinteressato.