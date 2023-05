Serena non ce l'ha fa più e, in preda ai sensi di colpa, svela a tutta la famiglia il segreto che nasconde da settimane: il marito Nemo è malato di Alzheimer. A quel punto, la lotta per il controllo dell'azienda si fa ancora più feroce. Comincia così, con una svolta clamorosa la quarta puntata de Il Patriarca, la serie con Antonia Liskova eClaudio Amendola (che è anche il regista del progetto), una saga familiare densa di avvincenti colpi di scena, con personaggi affascinanti e senza scrupoli. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda venerdì 5 maggio.

Il Patriarca, le anticipazioni della quarta puntata

Serena (Antonia Liskova) rivela a tutta la famiglia la malattia del marito Nemo (Claudio Amendola), che però non condivide la scelta della moglie. La figlia Nina (Giulia Schiavo) decide allora che è tempo di annunciare a tutti che si sposerà con l'affascinante e spregiudicato Mario (Raniero Monaco di Lapio), il figlioccio di Nemo disposto a tutto per prendere in mano la gestione della Deep Sea.





Cosa c'è nell'agenda piena di misteri ritrovata da Carlo?

Mentre Malcolm (Carlo Calderone) e Lara (Neva Leoni), la terza figlia di Nemo litigano quando qualcuno le fa avere un video compromettente per il consulente finanziario dell'azienda, Alessandro vuole scoprire se veramente Nemo ha ucciso suo padre. Intanto l'ispettore Monterosso (Primo Reggiani) indaga sulla morte della neurologa mettendo nel mirino ancora una volta Nemo, mentre Carlo (Carmine Buschini), il figlio di Bandera, entra in possesso di un'agenda che rivela inquietanti segreti.