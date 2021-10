Il pm Saverio Barone ora è nel mirino del mafioso Vito Vitale e per questo da mesi vive rinchiuso in un bunker nei sotterranei della procura di Palermo. Ma dietro questa vita da recluso c'è anche altro: l'indagine segreta su Pietro Aglieri e Bernardo Provenzano. Comincia così la prima puntata de Il Cacciatore 3, la serie di Rai2 con Francesco Montanari e Linda Caridi, ispirata ai libri dell'ex magistrato Alfonso Sabella: in questa stagione, Barone affronterà una crisi personale che metterà in discussione il senso del suo lavoro. Quante possibilità ha di riuscire a battere il suo nemico e cosa fare per non mandare in frantumi il suo universo personale? Ecco cos'accadrà nel primo episodio, in onda mercoledì 20 ottobre.

Il Cacciatore 3, le anticipazioni della prima puntata

Saverio Barone (Francesco Montanari) vive da mesi rinchiuso in un bunker senza vedere la sua ex moglie Giada (Miriam Dalmazio) ma soprattutto senza poter vedere sua figlia Carlotta. C'è anche un altro motivo per cui il magistrato si è isolato: deve lavorare all'indagine segreta su Pietro Aglieri (Gaetano Bruno) e Bernardo Provenzano (Marcello Mazzarella) che gli ha affidato il suo capo Andrea Elia (Roberto Citran). I due mafiosi rappresentano una mafia nuova, abile ad insinuarsi negli uffici e nei ministeri, e per questo molto più pericolosa rispetto all'ala "stragista" di Cosa Nostra, capace solo di sparare. A rendere ancora più complicata la vita di Saverio in procura ci pensa la nuova arrivata, Paola Romano (Linda Caridi). La giovane, timida e insicura, è considerata da tutti una raccomandata per via di suo padre, un eminente avvocato: Paola viene affidata a Saverio che però non ha il tempo per farle da mentore, deve trovare Vitale in fretta e la strada giusta può essere quella di approfittare della rete di amanti che il mafioso visita regolarmente nonostante la latitanza.

Barone è costretto a lasciare Palermo

Intanto Pietro Aglieri accoglie un nuovo adepto, Davide (Danilo Arena): entusiasta di essere al cospetto del carismatico e colto boss, il ragazzo viene iniziato alla vita criminale, ma riceve anche l'istruzione che gli manca. In questo modo può tornare alla carica con Sonia, ragazza di cui è da tempo innamorato, senza però essere corrisposto. Nel frattempo, i comportamenti imprudenti di Vitale, che si sposta di continuo per visitare le sue donne, suscitano il disappunto della sorella e di uno dei suoi sgherri, che dopo aver capito che il suo collerico boss vuole ucciderlo, si consegna spontaneamente ai carabinieri. Nonostante sia schiacciato da frequenti attacchi di panico, Barone si precipita ad interrogarlo ma nel tragitto la sua macchina blindata ha un incidente. Non ci sono conseguenze, ma Elia è costretto a firmare un ordine temporaneo di trasferimento in Trentino per Barone.