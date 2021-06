Grand Hotel: le anticipazioni della seconda puntata

Segreti, intrighi e passioni travolgono il prestigioso Grand Hotel e quando i misteri sulla scomparsa di Cristina sembrano risolti, una morte inaspettata stravolge gli equilibri. Comincia così la seconda puntata di Grand Hotel - Intrighi e passioni, la serie spagnola che dopo aver ottenuto successo e buoni ascolti il diversi paesi al mondo, è approdata anche su Canale 5: Julio continua ad indagare sulla misteriosa scomparsa della sorella e solo grazie ad Alicia riuscirà ad avvicinarsi alla verità. Ecco cos'accadrà nei due nuovi episodi in onda mercoledì 16 giugno.

Grand Hotel - Intrighi e passioni, le anticipazioni della seconda puntata

Al Grand Hotel continuano a susseguirsi colpi scena. Il detective Ayala sta indagando sulla scomparsa di Cristina quando improvvisamente una cameriera trova un coltello d'oro sotto il letto di Don Javier. Angela, che viene a scoprirlo, riferisce tutto a Donna Teresa, la proprietaria dell'hotel. Nel frattempo arriva Donna Elisa, Marchesa di Vergara nonché Madre di Alfredo, il marito di Sonia Alarcón: la donna non nutre simpatia per Sofia, futura madre di suo nipote, e si affida a Don Diego per scoprire che cosa nasconde sua nuora.









Julio alla ricerca della verità sulla comparsa di Cristina

Diego (Pedro Alonso, il mitico Berlino de La casa di carta), più spietato che mai, uccide Pascual ma come se nulla fosse continua a dirigere l'hotel con fini più o meno leciti e nel frattempo chiede la mano ad Alicia (Amaia Salamanca). Intanto Belen, incinta di Diego, accetta la proposta di nozze di Andres ma la madre di quest'ultimo, Donna Angela, si oppone alle nozze. Poi c'è Eugenia, che si lascia sedurre da Javier il quale però, una volta conosciuta la bella Mercedes, sorella di Eugenia, non resiste e concupisce anche lei. Julio (Yon González), invece, continua ad indagare su sua sorella e scopre che la ragazza prima di sparire era invischiata in un traffico di oggetti trafugati dall'hotel.