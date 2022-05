Condannato ingiustamente per l’omicidio di sua moglie Beatrice, il fotografo Roberto Beltrami non ha mai perso la speranza di dimostrare la propria innocenza: ha studiato Giurisprudenza in carcere e dopo dieci anni di detenzione è riuscito a far riaprire il suo caso. Comincia proprio il giorno in cui il protagonista esce di prigione e riassapora la libertà, la prima puntata di Giustizia per tutti, la nuova serie di Canale 5 con Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, ambientata a Torino. Una storia di riscatto e di amore, in cui Roberto da una parte aiuta chi, come lui, è vittima di ingiustizie e dall'altra ha un preciso obiettivo in mente: trovare il vero assassino della moglie. Ecco cos'accadrà nel primo episodio, in onda mercoledì 18 maggio.

Giustizia per tutti, le anticipazioni della prima puntata

Dopo dieci anni di carcere Roberto Beltrami (Raoul Bova) riesce a dimostrare la propria innocenza grazie ad un dettaglio che sembra essere sfuggito a tutti. Così esce finalmente dal carcere e prova a ricostruire la sua vita. Quando l'avvocatessa Victoria Bonetto (Rocío Muñoz Morales) gli propone di lavorare per lui, Roberto chiede di poter scegliere il suo primo assistito: un piccolo malvivente accusato di omicidio che potrebbe avere qualche informazione sulla morte di Beatrice. Con l'aiuto della cognata poliziotta, Daniela (Anna Favella), Roberto prova a ricostruire la verità e a ottenere giustizia.

Roberto cerca la verità sulla morte della moglie

Ora che è entrato a tutti gli effetti nello studio legale Bonetto, Roberto convince Victoria a seguire il caso di Anna, un'ex poliziotta accusata di aver ucciso l'assassino di sua figlia. Intanto, grazie al supporto di Daniela, indaga sull'uomo misterioso che era assieme a sua moglie la sera in cui è morta: dopo dieci anni, le sue domande potrebbero trovare finalmente risposta ma qualcuno nell'ombra cerca di tenerlo lontano dalla verità.