Fosca in amore è libera e indipendente, non ha bisogno di un uomo accanto a sé, ma il forte legame con Cosimo nasconde qualcosa di più di una semplice amicizia e ora che il trasferimento dell'uomo a New York si avvicina, la poliziotta è sempre più turbata. Comincia così la seconda puntata di Fosca Innocenti, la serie di Canale 5 con Vanessa Incontrada e Francesco Arca, la cui protagonista è un Vice Questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda venerdì 18 febbraio.

Fosca Innocenti, le anticipazioni della seconda puntata

C'è un nuovo delitto su cui far luce ad Arezzo e questa colpisce Fosca Innocenti (Vanessa Incontrada) molto da vicino: la vittima è Asia Borghi, una ex compagna di scuola che il vicequestore aveva allontanato dalla sua vita per un'antica ruggine. Per Fosca il passato torna dunque a bussare alla sua porta e scopre che Asia, dopo aver tentato la carriera di attrice a Milano, era tornata in città per insegnare recitazione in un liceo.

Il trasferimento di Cosimo turba sempre di più Fosca

Chi avrà ucciso Asia? Fosca, con il suo olfatto straordinario, riesce a ricostruire la dinamica del delitto ma risulta più complicato del previsto trovare il responsabile: le indagini coinvolgono il mondo della scuola e si allargano un tassello alla volta coinvolgendo un gruppo di nomadi e l'ex amante della vittima. Come se non bastasse, a turbare Fosca è la notizia del trasferimento di Cosimo (Francesco Arca) a New York: il gestore dell’enoteca accanto alla questura sta per lasciare l'Italia e questo rende Fosca sempre più inquieta.