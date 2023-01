Proprio quando credeva di aver riconquistato la sua serenità, Fosca Innocenti deve fare i conti con il ritorno ad Arezzo di Lapo, un suo vecchio amore dei tempi dell'università: si tratta di un passato che il vicequestore di Arezzo non ama ricordare ma che riappare improvvisamente e rischia di distruggere tutte le sue certezze. Comincia così la seconda puntata di Fosca Innocenti 2, la serie di Canale con Vanessa Incontrada e Francesco Arca, la cui protagonista è una poliziotta che grazie ad uno straordinario olfatto trasforma ogni fragranza percepita in un indizio che la aiuta a chiudere anche le indagini più complicate. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda venerdì 20 gennaio.

Fosca Innocenti 2, le anticipazioni della seconda puntata

Fosca Innocenti (Vanessa Incontrada) indaga sul caso della giovane Angela, trovata uccisa nel negozio di abiti da sera dove lavorava come sarta: un colpo di forbice al cuore, un odore particolare sull'arma del delitto, un barista innamorato sono i primi elementi di indagine. Ben presto la vicequestore scopre che la vittima si era rifugiata ad Arezzo per scappare da qualcosa o da qualcuno. Durante le indagini Rosa Lulli (Cecilia Dazzi), la simpatica ispettrice braccio destro di Fosca, conosce l'aitante maestro di ballo Josè (Sergio Múniz), che sembra coinvolto nella morte della ragazza.





Fosca e Cosimo alle prese con il ritorno di Lapo

La Pm Giuliana Perego (Irene Ferri) fa una scoperta sconcertante che potrebbe rivoluzionare la sua vita, mentre l'agente scelto Giulia De Falco (Desirée Noferini) è sempre più coinvolta dall'affascinante fotografa Greta (Maria Chiara Centorami), ma ancora non conosce tutta la verità su di lei. Nel frattempo, Fosca cerca una soluzione per non perdere il suo casale ma i problemi sembrano aumentare: Lapo (Giovanni Scifoni) si mostra ancora attratto da lei e Cosimo (Francesco Arca) fatica a trattenere la propria gelosia. La situazione, insomma, sembra tutt'altro che sotto controllo?