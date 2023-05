Eurovision 2023: le scalette delle serate, gli ospiti e quando canta Mengoni

Il conto alla rovescia è ufficialmente scattato: il sipario su Eurovision Song Contest 2023 sta per alzarsi. E quest'anno tocca a Marco Mengoni difendere il tricolore. E dopo aver sbancato a Sanremo, il cantante tenterà il colpaccio sul palco della Liverpool Arena, portando in scena il sogno e la realtà con una performance unica (e onirica) realizzata da Yoann Bourgeois. La sfida tra i 36 paesi è complicata, i bookmakers già ipotizzano un dominio scandinavo ma da qui a sabato tutto può accadere. Anche un ribaltone dei pronostici.

Eurovision 2023, quando canta Marco Mengoni

L'anno incredibile di Marco Mengoni prosegue dunque a Liverpool. Dopo la vittoria a Sanremo 2023, un mini tour europeo sold out, l'annuncio del ritorno in concerto negli stadi questa estate e la candidatura a David di Donatello per Caro amore lontanissimo, brano nella colonna sonora de Il colibrì, tenta il colpaccio a Eurovision 2023 con Due vite (riarrangiata secondo il regolamento). «Sono orgoglioso di rappresentare nuovamente l’Italia in Europa e nel mondo, mi voglio divertire e godermi l’atmosfera dell’Eurovision Song Contest con lo spirito giusto, vivendo ogni singolo momento di questa nuova avventura e portando su quel palco tutto me stesso», commenta dopo le prime prove. Ma per ascoltarlo, toccherà aspettare fino a sabato 13 maggio: il cantante non gareggerà infatti nelle due semifinali perché - come negli anni passati - l'Italia è uno dei Big Five con Francia, Germania, Spagna e Inghilterra, oltre che l'Ucraina, vincitrice della scorsa edizione. E come tali vanno di diritto alla fase finale.

La scaletta della prima semifinale

La prima delle due semifinali andrà in onda martedì 9 maggio su Rai2 alle 21 e quest'anno i commentatori ufficiali per l'Italia saranno Gabriele Corsi (al suo terzo consecutivo) e Mara Maionchi, che prende il posto di Cristiano Malgioglio, impegnato ad Amici 22. Ad esibirsi saranno gli artisti di quindici paesi. Ecco l'ordine di uscita:

Norvegia: Alessandra – Queen of kings Malta: The Busker – Dance (Our own party) Serbia: Luke Black – Namo mi se spava Lettonia: Sudden Lights – Aijā Portogallo: Mimicat – Ai coração Irlanda: Wild Youth – We are one Croazia: Let 3 – Mama šč! Svizzera: Remo Forrer – Watergun Isreale: Noa Kirel – Unicorn Moldavia: Pasha Parfeni – Soarele şi luna Svezia: Loreen – Tattoo Azerbaijan: TuralTuranX – Tell me more Repubblica Ceca: Vesna – My sister’s crown Olanda: Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning daylight Finlandia: Käärijä – Cha cha cha

La scaletta della seconda semifinale

Sedici saranno invece gli artisti in gara nella seconda semifinale di Eurovision 2023, in onda sempre in prima serata, giovedì 11 maggio su Rai2:

Danimarca: Reiley – Breaking my heart Armenia: Brunette – Future lover Romania: Theodor Andrei – D.G.T. (Off and on) Estonia: ALIKA – Bridges Belgio: Gustaph – Because of you Cipro: Andrew Lambrou – Break a broken heart Islanda: Diljá – Power Grecia: Victor Vernicos – What they say Polonia: BLANKA – Solo Slovenia: Joker Out – Carpe diem Georgia: Iru – Echo San Marino: Piqued Jacks – Like an animal Austria: Teya & Salena – Who the hell is Edgar? Albania: Albina & Familja Kelmendi – Duje Lituania: Monika Linkyte – Stay Australia: Voyager – Promise

Mahmood e gli altri italiani a Eurovision 2023

Non solo Mengoni. A guardar bene, c'è parecchia Italia all'Eurovision Song Contest 2023. Il primo è San Marino - e non è novità, l'anno scorso puntarono su Achille Lauro - che verrà rappresentato quest'anno dal gruppo toscano dei Piqued Jacks, vincitori di Una voce per San Marino. L'altro è la Norvegia, rappresentata da Alessandra Mele: il padre è di Albenga, la madre invece norvegese: la 21enne ha partecipato al Melodi Grand Prix, festival utilizzato per selezionare il rappresentante norvegese all'Eurovision, e ribaltando tutti i pronostici, da semisconosciuta ha conquistato sia la giuria che il pubblico. A Liverpool si esibirà poi un altro italiano, Mahmood, che lo scorso anno gareggiò con Brividi, in coppia con Blanco, mentre nel 2019 partecipò con Soldi: è la prima volta che un cantante italiano viene invitato a esibirsi fuori concorso in un’edizione di Eurovision che si svolge all’estero. Mahmood, che canterà Imagine di John Lennon, è atteso sabato sera,per la finale (che andrà in onda dalle 20.40 su Rai 1) quando si esibiranno anche le Big Five:

Francia – La Zarra – Évidemment Germania – Lord of the Lost – Blood & glitter Italia – Marco Mengoni – Due vite Spagna – Blanca Paloma – Eaea Regno Unito – Mae Muller – I wrote a song Ucraina – TVORCHI – Heart of steel