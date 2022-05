Il giovane e intraprendente Hugo è a un passo dal realizzare il suo riscatto sociale, vendicandosi dei Puig: ma nella Barcellona del '400, soffocata da una nobiltà capricciosa e corrotta, non sarà così scontato realizzare il suo sogno e soprattutto schivare la ritorsione che la feroce famiglia progetta di mettere in atto da anni contro di lui. Si annuncia ricca di colpi di scena la terza e ultima puntata de Gli eredi della Terra, la miniserie di Canale 5 sequel della fortunata La Cattedrale del Mare. La nuova trasposizione del bestseller di Ildefonso Falçones, dal 13 maggio disponibile anche su Netflix, si concluderà con una inaspettato colpo di scena: ecco cos'accadrà negli ultimi due episodi, in onda domenica 1° maggio.

Gli eredi della Terra, le anticipazioni dell'ultima puntata

Hugo (Yon González) scopre che Mercè è la figlia di sua sorella Arsenda e, in contemporanea, anche Bernat scopre la verità e ripudia sua moglie, considerandola figlia del diavolo. Per questo sposa Marta Destorrent che inizia ad avvelenare il figlio di Bernat e Mercè, la quale all'improvviso sparisce nel nulla: Hugo capisce che Regina è la responsabile della scomparsa della ragazza e con l'aiuto di Caterina scopre dov'è tenuta prigioniera.

Mercè e Hugo rischiano di morire

Quando finalmente Mercè viene liberata, porta via suo figlio dal palazzo di Bernat: ha scoperto che lo stanno avvelenando e lo nasconde, facendo in modo che la perfida Marta Destorrent non possa trovarlo. Ma Bernat non la prende affatto bene e minaccia Hugo e Mercè di ucciderli se non gli restituiranno il figlio. Almeno fino a quando scopre la verità sull'avvelenamento del figlio da parte di sua moglie Marta e affronta una volta per tutte la famiglia Destorrent.