La morte di Arnau ha sconvolto Hugo Llor ma il ragazzo non si perde d'animo e prosegue la sua vendetta contro i Puig e al tempo stesso prova a realizzare il suo sogno: diventare costruttore di navi. E sarà proprio la pericolosa famiglia a mettere in atto contro di lui una ritorsione covata da anni. Comincia così la seconda puntata di Gli eredi della Terra, la miniserie di Canale 5 (che va in onda in contemporanea anche su Netflix), tratta dal bestseller di Ildefonso Falçones e sequel de La Cattedrale del Mare ambientata nel '400 in una Barcellona affascinante ma indolente. Ecco cos'accadrà nel nuovo e penultimo episodio, in onda domenica 24 aprile.

Gli eredi della Terra, le anticipazioni della seconda puntata

Hugo (Yon González) si prende cura di Mercè, una bambina appena nata, e con l'aiuto del suo schiavo ottiene importanti riconoscimenti nel mondo del vino e viene nominato direttore della cantina di Roger Puig, responsabile insieme alla sua famiglia dell'omicidio di Arnau Estanyol, il suo mentore. Hugo e Regina iniziano una relazione nonostante lei sia già sposata e lui si sia promesso alla figlia dell'oste e il ragazzo passa informazioni a Bernat per cercare di rovinare Roger Puig grazie a Regina, che scrive le lettere e poi minaccia Hugo: se sposerà la figlia del taverniere, renderà pubblico il suo tradimento nei confronti di Roger.

La vendetta di Hugo contro i Puig

Helena riesce ad ottenere un lavoro a palazzo come serva della moglie di Roger, proprio quando Re Pietro muore e quello nuovo Principe Giovanni sale al potere e nomina Bernat ammiraglio della Marina: lui, al suo arrivo a Barcellona, compie la sua vendetta contro Roger Puig. Bernat e Mercè, la figlia di Hugo, si sposano e diventano genitori di un bambino. Anni dopo, Mercè scompare e Hugo si mette sulle sue tracce e scopre che la donna è la figlia di una suora del convento di Jonqueres, dove sua sorella era novizia.