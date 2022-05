Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore? È questo il titolo decisamente "marzulliano" dell'ottava puntata di Don Matteo 13 e non è un caso che lo sia visto che proprio Gigi Marzullo è la guest star dell'episodio e sbarcherà a Spoleto per intervistare la mitologica Natalina. Ma non è tutto: mentre Don Massimo/Raoul Bova (che ieri sera ha esordito con buoni ascolti su Canale 5 con Giustizia per tutti) indaga su un complicato omicidio, torna in città anche il Colonnello Anceschi e ad attenderlo ci sarà una novità che non gli piacerà affatto. Ecco cos'accadrà nella puntata di giovedì 19 maggio.

Don Matteo 13, le anticipazioni dell'ottava puntata

Caterina, la madre di Federico (Mattia Teruzzi), è la principale sospettata in un caso di tentato omicidio: un tragico fatto di cronaca della sua adolescenza la lega inevitabilmente alla vittima, anche se lei continua a dichiararsi innocente. Per questo Don Massimo (Raoul Bova) decide di scavare nel passato della donna alla ricerca della verità ma perfino Federico ha smesso di credere a sua madre.

Il ritorno di Ancheschi-Insinna

A Spoleto torna anche il Colonnello Anceschi (Flavio Insinna), venuto per salutare sua figlia Valentina (Emma Valenti) e per conoscere il suo nuovo fidanzato: il carabiniere non sarà affatto contento di scoprire che si tratta del Pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico), perché la differenza d'età tra i due lo turba. Intanto Natalina (Nathalie Guetta) riceve una notizia sorprendente: una troupe televisiva, capitanata dal conduttore televisivo Gigi Marzullo, verrà in canonica a intervistarla.