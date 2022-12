A pochi giorni dall'ultima puntata della seconda stagione di The White Lotus, vero cult di questo fine 2022, Mediaset ha deciso di cavalcare l'onda delle serie girare all'interno di un lussuoso resort e così giovedì 15 e venerdì 16 dicembre andrà in onda la maratona in due prime serate di Crossfire-Bloccati nell'incubo, la mini serie targata BBC che approda in prima visione su Italia1. Certo, le assonanze tra i due titoli iniziano e finiscono con l'ambientazione: mentre White Lotus ha i toni della commedia drammatica con venature satiriche molto raffinate, Crossfire è un thriller iper adrenalinico in cui una vacanza da sogno in un luogo paradisiaco si trasforma in un inferno.

Crossfire-Bloccati nell'incubo, la mini serie thriller sbarca su Italia 1

È una storia di sopravvivenza e resistenza a tratti molto commovente quella raccontata in Crossfire-Bloccati nell'incubo. Una di quelle che tiene gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo fotogramma, come tutti i thriller che si rispettino. Mentre prende il sole sul balcone della sua camera d’albergo e si gode una vacanza da sogno in un lussuoso resort delle Canarie con la famiglia e gli amici, il mondo di Jo (Keeley Hawes) viene sconvolto quando si sentono degli spari in tutto il complesso: degli uomini armati e in cerca di vendetta, hanno trasformato in un pochi istanti un angolo di paradiso in un terrificante e straziante inferno. Così, i vacanzieri e il personale dell’hotel si troveranno costretti a prendere decisioni fondamentali per la loro vita in pochi istanti e spesso le conseguenze saranno drammatiche.

Crossfire-Bloccati nell'incubo, le anticipazioni della prima puntata

La vacanza da sogno di Jo, della sua famiglia e dei suoi amici, viene interrotta quando nell'hotel fanno irruzione alcuni uomini armati che cominciano a sparare sugli ospiti. La donna perlustra le stanze del resort per liberare gli ospiti rimasti intrappolati e quando scende vicino alla piscina si trova coinvolta in uno scontro a fuoco con uno dei criminali: a quel punto capisce che tutto può davvero accadere e che dovrà prendere delle decisioni drammatiche che cambieranno per sempre la sua vita, costi quel che costi. «In questa serie c’è molta azione. Ma allo stesso tempo emergono storie umane e dilemmi morali. Lo spettatore si chiederà fino all’ultimo: ‘Cosa avrei fatto io in quella situazione?’», anticipa l'attrice Keeley Hawes.