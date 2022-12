Un nuovo caso e nuove indagini per Frate Clément e l'Ispettrice Taleb. Traomicidi e colpi di scena, i due scopriranno altri misteri che circondano il monastero attorno a cui ruotano le storie di Con l'aiuto del cielo, la mini serie franco-belga in onda su Canale 5, i cui protagonisti sono un seminarista che conosce il mondo solo attraverso i libri universitari e una giovane capitano di polizia, atea convinta, che nel tempo libero si occupa di crescere tre sorelle. Ecco cos'accadrà nella quarta e ultima puntata, in onda venerdì 16 dicembre.

Con l'aiuto del cielo, le anticipazioni della quarta e ultima puntata

Il gestore di una pensione lungo il cammino verso Santiago de Compostela viene trovato morto, ucciso con una pistola risalente alla guerra d'Algeria. In un primo momento si pensa a una rapina finita male, ma il vero movente è legato al passato della vittima: per questo Frate Clément (Mathieu Spinosi) condurrà i sospettati al Monastero per scoprire la verità. Intanto Mathias rivede la donna con la chiave che aveva incontrato al mercato e ne parla finalmente con il religioso.

Un colpo di scena per l'Ispettrice Taleb

Le lettere trovate da Berenice erano state mandate alla madre da un altro uomo che lei e l’ispettrice Elli Taleb (Sabrina Ouazani) vanno a conoscere: così viene fuori che quest'uomo potrebbe essere il vero padre di Noemie. Nel frattempo Franck si trova a dover decidere se diventare padre del bambino che Luise sta per adottare.