Da quando si sono conosciuti, la contessa Bianca Palmieri e Ricciardi hanno stabilito una sintonia emotiva che li spinge a fidarsi uno dell’altra. Per questo il Commissario accetta di aiutare la nobildonna ad occuparsi delle indagini su un misterioso omicidio. Ma lui non sa che un inaspettato colpo di scena è dietro l'angolo. S'intitola Anime di vetro il secondo episodio de Il Commissario Ricciardi 2, la serie di Rai1 con Lino Guanciale, Serena Insiti ed Enrico Ianniello, ispirata ai romanzi sbanca classifiche di Maurizio De Giovanni, che la scorsa settimana ha debuttato con ottimi ascolti. Ecco cos'accadrà nella nuova puntata, in onda lunedì 13 marzo.

Il Commissario Ricciardi 2, le anticipazioni della seconda puntata

La contessa Bianca Palmieri di Roccaspina (Fiorenza D'Antonio) chiede aiuto al Commissario Ricciardi (Lino Guanciale) per risolvere un caso di omicidio per il quale è accusato il marito, il conte Romualdo Palmieri, un uomo rovinato dal gioco e dai debiti. Per la nobildonna le accuse sono ingiuste e l'uomo non c'entra nulla con la morte dell'avvocato Piro: il legale napoletano è stato trovato riverso sulla scrivania del suo studio. Chi sarà stato ad ucciderlo? Qualche indizio in più Ricciardi lo scoprirà grazie alla "maledizione" ereditata dalla madre: vede i fantasmi delle persone morte in modo violento e ne ascolta l’ultimo pensiero



Il pericoloso feeling tra la contessa e Ricciardi

La sintonia emotiva tra Bianca e Ricciardi è sempre maggiore e questo li spinge a fidarsi uno dell’altra. Così il Commissario si fa convincere a riaprire le indagini, durante le quali sarà affiancato dal fidato Brigadiere Maione (Antonio Milo), che a sua volta potrà contante su Bambinella (Adriano Falivene): la prostituta sa sempre tutto di tutti e per questo è una miniera di informazioni per il poliziotto. Intanto Ricciardi approfondisce la confidenza con la contessa ma ignora quanto il cuore ferito di una donna innamorata possa diventare pericoloso.