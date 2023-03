Il Commissario Ricciardi 2: tutto sulla seconda stagione della serie con Guanciale

Una premessa va subito fatta: nell'abbuffata di serie tv italiane prodotte ogni anno, Il Commissario Ricciardii ha brillato sin dalle prime scene, ha staccato il volo e si è consolidato come uno dei prodotti meglio confezionati delle ultime stagioni. Un gioiellino ma non un prodotto di nicchia, anzi, piuttosto uno sbanca ascolti. Strameritati. Di base c'è la scrittura di Maurizio De Giovanni, che dopo aver trasformato in oro ogni libro e ogni saga che ha scritto, è diventato il re Mida della fiction. A cui si aggiungono l'atmosfera quasi teatrale, i personaggi complessi e sfuggenti, e un super cast, da Lino Guanciale (scelta impeccabile, gli basta impermeabile ed è subito Luigi Alfredo Ricciardi, Barone di Malomonte) all'iconica Nunzia Schiano (Tata Rosa), da Serena Iansiti (quanta strada ha fatto questa ragazza di talento) agli strepitosi Antonio Milo e Adriano Falivene (rispettivamente il Brigadiere Maione e Bambinella, personaggi che per altro hanno portato anche a teatro, nel delizioso spettacolo spin-off di Ricciardi, Mettici la mano). Lunedì 6 marzo debutta la seconda stagione della fiction coprodotta con Clemart, quattro nuove puntate in cui per il Commissario che cattura gli assassini grazie una maledizione ereditata dalla madre - vede i fantasmi delle persone morte, ne ascolta l’ultimo pensiero - si avvicina il tempo di fare una scelta.

Il Commissario Ricciardi 2, la seconda stagione della serie con Lino Guanciale

Un po' poliziesco, un po' mistery e melò. Nella Napoli degli anni Trenta, Ricciardi (Lino Guanciale) continua a coltivare la sua ossessione: catturare gli assassini, a volte lucidi a volte incapaci di contenere improvvisi impulsi, che il commissario riesce a smascherare con la sua folle testardaggine e la maledizione ereditata dalla madre: vede i fantasmi delle persone morte in modo violento e ne ascolta l’ultimo pensiero. Con le sue straordinarie doti intuitive e una vera e propria vocazione per il lavoro, Ricciardi risolve i casi di omicidio più difficili, aiutato dal fedele brigadiere Maione (Antonio Milo) e dal medico legale Bruno Modo (Enrico Ianniello) passando dai vicoli bui e i bassi claustrofobici, dai fatiscenti cortili vanvitelliani ai palazzi razionalisti e monumentali. Il Commissario Ricciardi 2 è composto da quattro puntate inedite, scritte da De Giovanni con Viola Rispoli, Salvatore Basile e Doriana Leondeff, dirette da Gianpaolo Tescari, che ha preso il posto di Alessandro D’Alatri.

Le anticipazioni della fiction di Rai1 scritta da De Giovanni

Catturare gli assassini è l’ossessione di Ricciardi, ma ogni caso gli provoca un profondo dolore perché è costretto a fare ogni giorno i conti col dolore e la morte. A quel dolore se ne aggiunge un altro, quello per la perdita dell'adorata tata Rosa, sostituita impeccabilmente nella cura della casa dalla giovane nipote Nelide (Veronica D'Elia). Per paura di tramandare la sua sofferenza anche ai figli, Ricciardi ha deciso di rinunciare all’amore: quello per la timida Enrica (Maria Vera Ratti), la sua dirimpettaia che pur ricambiando il sentimento per Ricciardi, è ora corteggiata da Manfred, un aggiore tedesco in missione in Italia. L'aura di mistero che lo circonda fa di Ricciardi un uomo sempre molto corteggiato dalle donne: nella seconda stagione alla sensuale Livia (Serena Iansiti) - che da tempo prova a scalfire il cuore dell’uomo ed è disposta a tutto per conquistarlo - si aggiunge la contessa Bianca Palmieri di Roccaspina (Fiorenza D'Antonio), che con Ricciardi ha molto da condividere. Per il commissario si avvicina il tempo di una scelta importante.