Ormai suor Angela è a un passo dall'addio al convento: la visita del Vescovo mette in discussione il suo operato ma Azzurra non ci sta e tenta il tutto per tutto per difenderla. È una puntata chiave la terza di Che Dio ci aiuti 7, la serie di Rai1 con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon perché sarà nel corso della serata che si capirà qualcosa di più sull'addio della suora interpretata dalla Ricci, che uscirà così di scena (quasi) definitivamente. Ecco cos'accadrà nella puntata della fiction diretta da Francesco Vicario eIsabella Leoni, in onda giovedì 26 gennaio.

Che Dio ci aiuti 7, le anticipazioni della terza puntata

Suor Angela (Elena Sofia Ricci) riceve una visita dal Vescovo, che mette in discussione il suo operato. Per distrarsi, la suora si occupa delle sue ragazze: cerca di aiutare Ludovica (Emma Valenti) a sciogliersi un po’, mentre vorrebbe convincere Cate (Ileana D’Ambra) ad affrontare il coro dei bambini. Inoltre, insieme ad Emiliano (Pierpaolo Spollon), inizia a pedinare Sara (Federica Pagliaroli), che sembra essersi cacciata nei guai: l'esuberante romana con la passione per acconciature e make-up, dietro i suoi look stravaganti, cela un’anima ferita.

Suor Angela a un passo dall'addio al convento

Nel frattempo, Azzurra (Francesca Chillemi) continua ad indagare, determinata com'è a scagionare qualunque tipo di colpa possa avere Suor Angela e a scongiurare il suo allontanamento dal convento degli Angeli Custodi. Poi c'è la new entry Suor Teresa (Fiorenza Pieri) ha scoperto un segreto nel passato di sua sorella e rimarrà ad Assisi più del previsto: per mantenere una promessa fatta a sua sorella, rimane bloccata al Convento, che però le va stretto. Le manca la sua biblioteca, le dà fastidio il frastuono del bar e anche le continue rimostranze di Azzurra.