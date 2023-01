Suor Angela è ormai a un passo dal lasciare, forse per sempre, il Convento degli Angeli Custodi e altre situazioni sembrano complicare la permanenza lì. Come se non bastasse, il rapporto tra Azzurra e la nuova arrivata, Suor Teresa, si fa subito complicato. Comincia così la seconda puntata di Che Dio ci aiuti 7, la serie di Rai1 con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi, che la scorsa settimana ha debuttato con oltre 5 milioni di spettatori confermandosi una delle serie più amate dal grande pubblico. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda giovedì 19 gennaio.

Che Dio ci aiuti 7, le anticipazioni della seconda puntata

Suor Angela (Elena Sofia Ricci) si sente in colpa per aver lasciato Luisa ed Elia (Valerio Di Domenicantonio) insieme un’ultima notte, visto quello che è successo. Il bambino, che in pochi mesi ha perso la mamma e il papà viene portato temporaneamente in convento insieme a Sara (Federica Pagliaroli), la ragazza che l’ha trovato: l'esuberante romana con la passione per acconciature e make-up, dietro unghie laccate e abiti provocanti, cela un’anima ferita.

Scintille tra Azzurra e Suor Teresa

Azzurra (Francesca Chillemi) vorrebbe alleviare il senso di colpa di Suor Angela e inizia a sospettare di Suor Teresa (Fiorenza Pieri): tra le due il feeling proprio non scatta. Intanto Emiliano (Pierpaolo Spollon), visti gli ultimi sviluppi della sua storia sentimentale, decide di cambiare vita e trasformarsi in un bad boy: lo psichiatra deciderà di dire basta all’amore ma le cose andranno diversamente anche a causa dell'incontro con Sara. E, come se non bastasse, a breve dovrà anche trasferirsi nel convento.