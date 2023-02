Che Dio Ci Aiuti 7: le anticipazioni della settima puntata (c'è anche Orietta Berti)

Tra lo psichiatra Emiliano e Sara, l'estetista babysitter, c'è maretta. Dopo vari tira e molla, hanno deciso di restare amici, ma per Sara comunque è uno shock sentire Emiliano parlare al telefono con una donna, dandole appuntamento in un hotel. Chi è questa presenza misteriosa che si aggira per il convento? È Orietta Berti la guest star della settima puntata di Che Dio ci aiuti 7, la serie di Rai1 con Francesca Chillemi, Valeria Fabrizi e Pierpaolo Spollon, questa settimana in onda eccezionalmente con un doppio appuntamento. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo episodio di giovedì 23 febbraio.

Che Dio Ci Aiuti 7, le anticipazioni della settima puntata

Nonostante le speranze di Azzurra (Francesca Chillemi), tra Emiliano (Pierpaolo Spollon) e Sara (Federica Pagliaroli) non scorre buon sangue dopo gli ultimi avvenimenti. Forse è meglio se restano solo amici. Anche a Ludovica (Emma Valenti) e a Cate (Ileana D’Ambra) in amore le cose non vanno bene: le ragazze decidono quindi di usare una app di dating ma i loro appuntamenti si rivelano fallimentari. Emiliano intanto rischia il licenziamento dopo essere stato accusato di aver compromesso uno studio clinico farmacologico e Azzurra lo aiuta nel tentativo di scagionarlo.

C'è Orietta Berti al convento degli Angeli

Suor Teresa (Fiorenza Pieri) intanto dà un ultimatum ad Azzurra: entro 48 ore chiamerà l’assistente sociale per trovare una nuova famiglia ad Elia (Valerio Di Domenicantonio). Emiliano nel frattempo si comporta in modo strano: sembra che abbia una donna e che la nasconda in convento, scatenando così la gelosia di Sara: e quando il mistero sarà svelato e dall’appartamento dello psichiatra uscirà proprio la famosa cantante, tra lo stupore di tutti, si scoprirà che è proprio Orietta Berti. E sarà lei a invitare Sara a non demordere e a mettercela tutta perché la storia tra di loro abbia la svolta sperata.