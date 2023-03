Dopo tanti dubbi, finalmente Azzurra ha deciso: prende i voti e diventa suora. È un finale di stagione scoppiettante quello di Che Dio ci aiuti 7, la serie di Rai1 con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon, che chiude con una serie di colpi di scena inaspettati. Uno dei quali riguarda il piccolo Elia e s'intreccia con il ritorno, anche se a distanza, di Suor Angela che ancora una volta dà i consigli più giusti ad Azzurra. E non mancherà anche un crossover inaspettato con Un passo dal cielo, la cui settima serie inizierà a fine mese. Ecco cos'accadrà nel decimo e ultimi episodio, in onda giovedì 16 marzo.

Che Dio ci aiuti 7, le anticipazioni dell'ultima puntata

Azzurra (Francesca Chillemi) deve fare i conti con ciò che ha scoperto sul passato di Sara (Federica Pagliaroli) e lo condivide con Suor Teresa (Fiorenza Pieri), che la frena sul fatto di rivelare la verità. Azzurra però non demorde e Suor Teresa chiama il Vescovo, facendogli presente la sua insubordinazione. Mentre Sara rivive un ricordo traumatico del passato legato alla verità che ha scoperto Azzurra e scopre che Marco, il ragazzo che sta frequentando, non è arrivato ad Assisi per caso. Sara apprende la tragica notizia che riguarda Elia (Valerio Di Domenicantonio), nel frattempo Suor Teresa avverte i Servizi Sociali e condanna la scelta di Azzurra. La novizia, disperata, cerca conforto in Suor Angela (Elena Sofia Ricci) e cerca la forza per perdonare e non giudicare Suor Teresa che, messa di fronte all’amore più puro, ha finalmente la possibilità di sanare il suo cuore ferito. Ludovica (Emma Valenti) e Cate (Ileana D’Ambra), ignare di quanto è successo, si convincono che Sara ed Emiliano (Pierpaolo Spollon) sono destinati a stare insieme, anche se lo psichiatra sta per iniziare la sua nuova vita con Corinna.

Il crossover tra Che Dio ci aiuti 7 e Un passo dal cielo

Nel finale di stagione, Azzurra prende finalmente i voti e diventa suora a tutti gli effetti e si reca in gita con Suor Teresa a San Vito di Cadore, la location dove si gira Un passo dal cielo: il mitico pulmino azzurro del convento viene rubato e loro si recano in commissariato per sporgere denuncia. Lì le due religiose incontrano Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) ed Huber Fabricetti (Gianmarco Pozzoli), di due protagonisti della serie di Rai1 - anch'essa prodotta da LuxVide - che partirà il 30 marzo. I due mostrano loro tre possibili sospetti, che sono che le tre new entry di Un passo dal cielo 7, ossia Nathan (Marco Rossetti), Gregorio (Leonardo Pazzagli) e Luciano (Giorgio Marchesi).