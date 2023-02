Alla fine la decisione del Vescovo è stata tassativi: nel Convento degli Angeli, ai Assisi, non c'era più bisogno di Suor Angela ma la decisone di trasferirla a lavorare in un carcere rischia di creare più problemi del previsto. Comincia così la quarta puntata di Che Dio ci aiuti 7, la serie di Rai1 con Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon, che continua a macinare ottimi ascolti: ma sarà interessante vedere che impatto avrà l'uscita di scena di Elena Sofia Ricci, che a metà febbraio debutterà sempre su Rai1 con il thriller Fiori sopra l'inferno. Ecco intanto cos'accadrà nel nuovo episodio in onda giovedì 2 febbraio.

Che Dio ci aiuti 7, le anticipazioni della quarta puntata

Suor Angela (Elena Sofia Ricci) ha lasciato il Convento e per lei si sono aperte le porte del carcere: il Vescovo l'ha infatti andata ad operare in un penitenziario femminile, per dare una mano alle detenute che, proprio come lei anni prima, hanno bisogno di ritrovare loro stesse. Ma la sua assenza pesa e le nuove dinamiche al Convento degli Angeli mettono in crisi Azzurra (Francesca Chillemi), che è determinata a far tornare le cose com’erano prima. Ma deve fare i conti con la new entry Suor Teresa (Fiorenza Pieri), motivata a adempiere la missione affidatagli dalla sorella per tornare il prima possibile a Parigi.

Tutti in crisi dopo l'addio di Suor Angela

Intanto anche le ragazze sono in crisi: Ludovica (Emma Valenti) si sente in colpa per come si è comportata con Ettore (Filippo De Carli), mentre Cate (Ileana D’Ambra) sta ancora cercando di capire cosa fare della sua vita. Nel frattempo, Sara (Federica Pagliaroli) fa da baby-sitter a Elia (Valerio Di Domenicantonio), mandando su tutte le furie Emiliano (Pierpaolo Spollon) con i suoi modi ingenui e naïve.