Buongiorno mamma 2: il ritorno della serie con Bova e Maria Chiara Giannetta

Nuove sfide e nuove difficoltà. Mentre la storia del presente intrecciarsi con quella del passato, per la famiglia Borghi è tempo di fare i conti con quel mistero in cui si mescolano segreti e verità, a cominciare da quella sull'incidente di Anni, ormai in coma da otto anni. Chi l'ha provocato e perché? È da queste domande che nasce la seconda stagione di Buongiorno, mamma!la serie di Canale 5 con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, che racconta le vicende della loro famiglia fuori dal comune e dei nuovi intriganti misteri che terranno il pubblico incollato allo schermo. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle sei nuove puntate, al via da mercoledì 15 febbraio.

Buongiorno mamma 2, tutto sulla serie con Bova e Maria Chiara Giannetta

Solo scoprendo chi ha fatto loro del male in passato, i Borghi riusciranno ad evitare di essere di nuovo in pericolo. Ma la ricerca della verità è molto più complicata del previsto, a cominciare da quella sull'incidente di Anna (Maria Chiara Giannetta), ormai in coma da otto anni: sarà sempre lei la voce narrante della storia e forse sarà lei a condurre tutti verso la colui (o colei) che hanno causato l'incidente. E cosa succederebbe se il misterioso colpevole dovesse tornare? Forse la melodia di un carillon che si sente in casa potrà aiutare tutti a far riaffiorare un passato ormai nascosto nella memoria. Ma Anna sente e non parla, almeno che non accada un miracolo che potrebbe cambiare ogni cosa. A cominciare dalla vita di Guido (Raoul Bova): per anni si è rimboccato le maniche, ha sempre rispettato la presenza di Anna, ma è stato padre e madre e le scelte da fare in una famiglia sono tante e questa volta si troverà davanti a quella più difficile della sua vita. Buongiorno Mamma 2, coprodotta da Lux Vide, è diretta da Alexis Sweet e Laura Chiossone, scritta da Elena Bucaccio con Lea Tafuri e Leonardo Valenti.

Le anticipazioni e il cast della fiction di Canale 5

Nuovi eventi metteranno a dura prova il delicato equilibrio che Guido ha cercato di mantenere negli anni e lo costringeranno di nuovo a fare i conti con il passato. Intanto Sole (Ginevra Francesconi) - che ha deciso di tenere il bambino di Federico (Federico Cesari) - sta per partorire e la presenza di una neonata in casa potrebbe rappresentare un pericolo per le condizioni sempre un po’ al limite di Anna: a quel punto Guido dovrà fare una scelta, se rinunciare all’amore della sua vita o accogliere in serenità la sua nipotina. Come se non bastasse, in casa c'è sempre Agata (Beatrice Arnera), la figlia di Maurizia (Stella Egitto), la quale custodisce il segreto legato a Sole: è decisa a rispettare la volontà di Guido di non rivelare nulla a riguardo ma nuovi eventi rischieranno di mettere in discussione il delicato equilibrio che lei è riuscita a creare. Poi c'è Vincenzo Colaprico (Domenico Diele), il poliziotto che ha cercato in ogni modo di scoprire le cause della scomparsa dell’amata Maurizia e che sarà protagonista di nuove e sconcertanti scoperte di cui nessuno è a conoscenza. Attenzione poi alle new entry. A cominciare da Mauro (Thomas Santu), un ragazzo misterioso, che ben presto inizia ad aggirarsi nei dintorni di casa Borghi e che potrebbe causare alla famiglia ben più di un problema. Così come ingombrante sarà la presenza di Paolo (Alessandro Cosentini), un giovane fisioterapista che farà perdere la testa a Francesca Borghi (Elena Funari).