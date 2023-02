La verità sepolta nel passato inconfessabile di Giovanni sta per ritornare: pur avendo cambiato vita, è invischiato negli affari della sua famiglia malavitosa e Marco è convinto che ci sia lui dietro la morte di Max e il tentato omicidio di Claudia. Ma sarà davvero stato lui? Si annuncia ad alto tasso di adrenalina la quarta e ultima puntata di Black Out - Vite sospese, la serie di Rai1 con Alessandro Preziosi e Aurora Ruffino, ambientata in un hotel di montagna dove un gruppo di persone restano bloccati a causa di una valanga. La testimonianza di Claudia rischia quindi di distruggere la vita di Giovanni e quella dei suoi figli e a lui non resta che provare ad eliminarla. Ecco cos'accadrà nell'episodio conclusivo della fiction diretta da Francesco Donna, in onda lunedì 5 febbraio.

Black Out-Vite sospese, le anticipazioni dell'ultima puntata

Che fine ha fatto Giorgio (Massimo Mesciulam)? Dopo essere stato liberato dalla nipote Petra, sembra essere sparito nel nulla e gli ospiti dell'hotel sono convinti che il broker non tornerà più indietro e che durante la sua fuga non abbia chiamato i soccorsi come aveva promesso di fare. Nel frattempo, l'appuntato dei carabinieri Lidia (Aurora Ruffino) continua la sua indagine su Hamid e si trova ad esaminare dei disegni realizzati dal bambino e tutto fa pensare che sia vittima di un giro di traffico di clandestini.

I segreti di Giovanni escono allo scoperto

Intanto Marco (Marco Rossetti) prova a convincere gli altri che Giovanni (Alessandro Preziosi) sia il colpevole del tentato omicidio dell'ex moglie Claudia (Rike Schmid) oltre che della morte di Max (Fabio Sartor). Per farlo ha bisogno dell'aiuto della compagna Irene (Caterina Shulha): i due escono, affrontano la neve per recuperare un fascicolo custodito nella macchina del maresciallo Piani ma il piano non va in porto. Intanto Lidia scopre che Hamid è tenuto nascosto dal barista Karim (Mickaël Lumière), che a quel punto viene accusato della morte di Max e del tentato omicidio di Claudia. Ma un colpo di scena metterà in dubbio le conclusioni della giovane appuntato e cambierà le sorti di tutti i presenti: come ne uscirà Giovanni?