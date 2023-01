Nulla è come sembra e quasi tutti i protagonisti di Black out-Vite sospese, hanno dei segreti da nascondere: a cominciare dal misterioso Giovanni, che cela un passato inconfessabile. Per Marco potrebbe essere stato lui ad uccidere Max. Comincia così la terza puntata della serie di Rai1 con Alessandro Preziosi e Aurora Ruffino, un thriller che inizia alla Vigilia di Natale, quando il distacco di un’imponente slavina isola la Valle del Vanoi e blocca un gruppo di turisti in un hotel di lusso. Nessuno sa che Giovanni è legato al clan malavitoso. Ecco cos'accadrà nel penultimo episodio, in onda lunedì 30 gennaio.

Black Out - Vite sospese, le anticipazioni della terza puntata

L’omicidio di Max (Fabio Sartor) sconvolge l’hotel: è la riprova dell’esistenza di un assassino tra di loro. Per alleviare la tensione, dovuta anche alle scarse risorse di cibo e carburante, Giovanni (Alessandro Preziosi) suggerisce a tutti di iniziare a perquisire le case del villaggio rimaste disabitate e, in una baita, Lorenzo (Riccardo Maria Manera) trova una pistola e la nasconde. Quando sente che sul cadavere del padre è stata trovata una foto che apparteneva al vecchio montanaro Giorgio (Massimo Mesciulam), si convince che sia lui l’assassino e va ad affrontarlo. Lorenzo sta quasi per premere il grilletto, ma l’intervento tempestivo di Anita (Juju Di Domenico) glielo impedisce. Mentre Giorgio viene preso in custodia e segregato in hotel - ma si professa innocente - Karim (Mickaël Lumière), il barista dell'albergo, scopre che Hamid è scomparso da casa e si mette a cercarlo. Durante la notte, all’insaputa del resto del gruppo, qualcuno si introduce nella cella di Giorgio con intenzioni misteriose.

La fuga di Giorgio verso la salvezza

L'appuntato dei Carabinieri Lidia (Aurora Ruffino) scopre che Petra (Maria Roveran), la nipote di Giorgio, lo ha liberato per consentirgli di scalare la montagna e andare in cerca di soccorsi ma gli altri sopravvissuti temono che fuggirà abbandonandoli al loro destino. Nel frattempo, Marco (Marco Rossetti) sospetta che Giovanni sia l’attentatore di Claudia (Rike Schmid) e l’assassino di Max e ne parla con l’ex moglie ma Claudia è invagha di Giovanni e pensa che Marco sia solo geloso. Superata la cima, Giorno contatta via radio il gruppo e annuncia che sta per iniziare la discesa: è il 31 dicembre e i sopravvissuti pensano che festeggiare il capodanno possa essere di buon auspicio. Durante la serata, Claudia e Giovanni cedono alla reciproca attrazione, abbandonandosi alla passione mentre Riccardo (Federico Russo) confida alla sorella, ancora in coma, i suoi sentimenti per Anita. Ma non sa che nell'ombra qualcuno lo ascolta.