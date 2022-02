Lila è sempre più smunta e consumata dai ritmi della fabbrica: alla Soccavo lavora in condizioni disumane che la portano ad ammalarsi e quando Elena la incontra resta senza parole e poi decide di fare qualcosa per lei. Comincia così la seconda puntata de L'amica geniale 3-Storia di chi fugge e di chi resta, la serie di Rai1 tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante, che ha esordito la settimana scorsa con ottimi ascolti (nonostante la contrapposizione diretta con l'intervista a Papa Francesco, a Che tempo che fa). Ecco cos'accadrà nei due nuovi episodi della serie con Gaia Girace e Margherita Mazzucco, diretta da Daniele Luchetti e coprodotta da Rai Fiction con Fandango, The Apartment, Fremantle e Wildside, in onda domenica 13 febbraio.

L'amica geniale 3, le anticipazioni della seconda puntata

Nonostante non abbia perso il suo acume e la sua vivace intelligenza, Lila (Gaia Girace) sta sempre peggio ed è stremata dal lavoro alla Soccavo. Elena vuole fare qualcosa per migliorare la sua condizione e si rivolge ai suoceri: Adele (Daria Deflorian), la mamma di Pietro Airota (Matteo Cecchi) la sprona a scrivere un articolo di denuncia e grazie alla fama del suo libro e la sua abilità di scrittrice, Elena riesce a farsi pubblicare l’articolo dal quotidiano L’Unità.

Elena sposa Pietro ma combatte il ruolo di moglie “tradizionale”

Nel secondo episodio della serata, intitolato Guerra Fredda, Elena e Lila hanno intenzione di farsi prescrivere la pillola anticoncezionale, ma il processo si rivela estremamente complesso. Intanto Pietro ed Elena decidono di fare il grande passo e si sposano in Comune, davanti a pochi intimi, ma Adele coglie alla sprovvista la nuora con un ricevimento a sorpresa. La ragazza si sente tradita, raggirata, ma è costretta a fare buon viso a cattivo gioco.