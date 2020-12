Raccontare gli artisti di strada, le storie di vita di chi va controcorrente tra arte e musica e trasforma la piazza nel proprio palcoscenico. È questa la scommessa di Giovanni Allevi, il pianista e compositore che ha ideato e conduce Allevi in the jungle, la docu-serie al via su RaiPlay da lunedì 21 dicembre: si parte con le prime quattro puntate, ambientate a Roma, Torino, Trento e Ferrara, poi il 24 dicembre ci sarà uno speciale natalizio girato a Milano, e a fine gennaio saranno disponibili altri quattro episodi. «Voglio mettere in atto una piccola rivoluzione, far conoscere la potenza e la ricchezza della strada», spiega Allevi a poche ore dal debutto.

Allevi in the jungle, tutto sulla docu-serie con Giovanni Allevi

Si scrive buskers, si legge artisti che esprimono il proprio talento sulla strada, dando vita a un sorprendente scambio umano e professionale, trasformando l'angolo di una strada in palcoscenico per far conoscere il proprio talento e la propria arte. Per raccontarle le loro storie, impastate di arte e musica, Giovanni Allevi si è inventato con Maurizio Monti, Giovanni Amico e Achille Corea Allevi in the jungle - titolo che richiama la serie cult Mozart in the jungle -, un vero e proprio viaggio culturale alla scoperta di volti e talenti tanto sconosciuti quanto creativi.

Così è nata la docu-serie prodotta da Twisterfilm, disponibile su RaiPlay dal 21 dicembre, che il pianista e compositore definisce «una piccola rivoluzione», quella di «far conoscere la potenza e la ricchezza della strada, e dimostrare che anche da lì può nascere l'arte, la ricerca, la cultura, soprattutto la capacità di ripartire ogni volta, di imparare dalle proprie fragilità, di scoprire come rimanere fedeli a se stessi nonostante le difficoltà». Allevi incontra artisti visionari, fedeli a loro stessi, controcorrente, nonostante le difficoltà della vita e del non essere facilmente incasellabili e omologabili.

Lo speciale natalizio a Milano

Allevi in the jungle parte con quattro episodi girati a Roma, Torino, Trento e Ferrara, ai quali si aggiunge uno speciale natalizio di girato a Milano e disponibile dal 24 dicembre. In questo appuntamento di quaranta minuti, Giovanni Allevi si esibirà in un mini concerto al pianoforte alle Colonne di San Lorenzo, in cui duetterà con il percussionista Emanuele Cedrone, e poi ci sarà l'esibizione del trombettista Raffaele Kohler nel cortile di un ospedale (con Allevi che lo accompagnerà con triangoli e sonagli). Dal 28 gennaio saranno poi disponibili gli ultimi quattro episodi.





Giovanni Allevi con un artista di strada Ufficio Stampa Rai





«Sono per natura timidissimo e chiuso nel mio mondo, avvolto dalla Musica, ma ho sentito che fosse il momento di aprirmi con entusiasmo ad una avventura filosofica e sovversiva, in grado di raccontare le forme del cambiamento e la capacità di adattamento, che in questo momento storico più che mai siamo portati ad esplorare», commenta soddisfatto Allevi.