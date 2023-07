Il ritorno dei VAV con Subconscious

Da quando hanno debuttato nel 2015 sotto la A Team Entertainment, i VAV hanno consolidato la loro presenza in una scena K-Pop in piena espansione. Il nome di questo boy group sudcoreano, composto da sei membri - St. Van, Ace, Ayno, Jacob, Lou e Ziu - pone l'accento sulla loro determinazione a ottenere una "Very Awesome Voice”, letteralmente: una voce davvero fantastica.

I VAV hanno debuttato con il loro primo mini-album, "Under the Moonlight", ma è stata la loro notorietà su scala globale a farli emergere. Il trio ha intrapreso un viaggio sorprendente, esibendosi in numerose nazioni in Europa e in Asia e conquistando un seguito di appassionati in tutto il mondo.

La dedizione dei VAV alla libera espressione di se stessi è stata un aspetto determinante del loro sviluppo artistico. Dall'uscita del loro quarto mini-album, "THRILLA KILLA" nel 2019, hanno iniziato a lavorare come produttori e compositori. Questa scelta ha valorizzato le loro capacità di autoproduzione e ha dimostrato il loro impegno nel definire la loro individualità musicale.

Dopo una lunga assenza di due anni e nove mesi, i VAV hanno pubblicato il loro ultimo album, "Subcönscióus". Il tema dell'ottimismo espresso nel titolo dell'album sottolinea la capacità di ognuno di brillare nel proprio modo speciale. Il coinvolgimento dei membri nella creazione di ciascuna delle cinque canzoni dell'album, che sottolinea il loro impegno e il loro sviluppo artistico, è una caratteristica fondamentale di questo ritorno nella scena K-pop internazionale.

Il brano che dà il titolo all'album, "Designer", è uno dei pezzi forti dell'album. Il concetto di "Designer" è che ognuno ha il potenziale per creare la propria vita, in linea con l'estetica di ispirazione latina di VAV. Il testo è stato scritto dai membri della band Lou e Ayno, che hanno dato un tocco unico al significativo tema della canzone.

"Subcönscióus" rappresenta un punto di svolta nello sviluppo artistico dei VAV e una riaccesa passione nel continuare il loro viaggio nel mondo del K-Pop. Le canzoni inconfondibili di questo album e l'impegno costante del gruppo nella realizzazione del proprio lavoro entusiasmeranno sicuramente sia i seguaci più affezionati che i potenziali nuovi ascoltatori.



Panorama.it li ha intervistati in esclusiva.





Piacere di conoscervi, VAV. Potete presentarvi ai nostri lettori?

ST. VAN: Ciao, sono ST. VAN, il leader del gruppo.

ACE: Ciao, sono ACE, il principe dei VAV.

AYNO: Ciao, sono AYNO, la principessa dei VAV.

JACOB: Ciao, mi chiamo JACOB. Sono responsabile di avere il miglior fisico tra i membri del gruppo.

LOU: Ciao, sono LOU.

ZIU: Ciao, sono il maknae dei VAV, ZIU.

Iniziamo con il parlare del vostro nuovo album, Subcönscióus. Potete dirci qualcosa di più a riguardo?

ST.VAN: Tutti i membri hanno partecipato con entusiasmo alla produzione di questo album, che trasmette il messaggio di risvegliare il proprio potenziale e di disegnare la propria vita. I membri hanno composto la maggior parte delle canzoni e hanno scritto i testi di tutte le canzoni, che sono diventate un vero e proprio capolavoro.

Come vi è venuto in mente il nome?

JACOB: Il titolo della canzone, "Designer", trasmette il messaggio di progettare e pianificare la propria vita come si desidera. Abbiamo pensato che il subconscio interiore sia un aspetto importante quando si progetta la propria vita.

Il brano Designer è anche un'estensione del vostro stile musicale dalle influenze latine. Che tipo di canzone è?

LOU: "Designer" è un eccitante Latin-Pop che mette in risalto il lato sensuale e maturo dei VAV. La canzone è perfetta per noi, come potrete constatare vedendo le nostre performance sul palco.

Il messaggio alla base della canzone è molto stimolante: ognuno può costruire la propria vita. In che modo state progettando o avete costruito la vostra?

ST.VAN: Penso che continuerò a costruire la mia vita e la strada che prenderanno i VAV.

ACE: Non credo che la mia vita sia stata ancora completamente progettata perché la sua direzione non è ancora concreta. Direi che è più una tela bianca. Sono anche curioso di sapere come andrà a finire la mia vita.

AYNO: Cerco di essere appassionato in ogni momento della mia vita. Cerco di vivere non avendo mai rimpianti.

JACOB: La vita di ognuno è diversa e credo sia più importante decidere della propria vita e viverne una meravigliosa secondo ciò che si ritiene giusto, piuttosto che essere coscienti di sé e cercare di vivere una vita migliore degli altri.

LOU: Direi che sono ancora in fase di progettazione. Se la mia vita è come un capo d'abbigliamento, al momento sto cucendo insieme i pezzi uno per uno. Sono sicuro che quando avrò finito diventerà un bel capo da indossare.

ZIU: Mi sono esercitato nel canto e ho ascoltato vari tipi di musica fin da quando ero alle medie, per poter diventare un membro dei VAV. Mi sono impegnato molto per progettare le mie capacità vocali.

Questo comeback arriva dopo una pausa di 2 anni e 9 mesi; come ci si sente ad essere tornati?

AYNO: Il processo di preparazione è stato più lungo del previsto, perché volevamo dimostrare di essere maturati e migliorati durante la lunga pausa. Il ritorno è un po' stressante, ma la sensazione di felicità è maggiore perché ora possiamo esibirci per i nostri fan tutti insieme.

Avete debuttato nel 2015. Come siete cambiati da allora?

ST. VAN: Credo di aver imparato a divertirmi. Prima mi sembrava che fosse solo una parte del lavoro, ma ora ho iniziato a godermi l'intero processo. Quando mi sveglio la mattina, mi dico: "Godiamoci quello che mi è stato dato oggi!". Grazie a questa mentalità, non mi stanco facilmente anche in situazioni difficili. Continuerò a mantenere questa attitudine anche durante questo comeback.

ACE: Penso che ora siamo amati da un numero ancora maggiore di fan rispetto a prima. Direi che avere più VAMPZ è la differenza più grande.

Qual è il momento più memorabile che avete vissuto come membri dei VAV?



AYNO: Credo che la volta in cui siamo andati a mangiare insieme dopo un'esibizione durante un tour mondiale sia stato il momento più memorabile. Dopo un'esibizione sono molto stanco, ma mangiare insieme ai membri del gruppo fa passare la sensazione di fatica.

Ho una domanda per ognuno di voi: se doveste scegliere una canzone della vostra discografia per descrivervi, quale sarebbe e perché?

ST. VAN: "Poison". Penso che sia la canzone più bella della nostra discografia.

ACE: Ho scelto "Sweet Heart” perché era la prima volta che scrivevo una canzone e che la componevo pensando ai miei fan. Dico sempre che i VAMPZ sono la mia musa ed è il mio obiettivo continuare a fare musica che mi permetta di comunicare con i nostri fan.

AYNO: "Spotlight" perché mi sento sotto i riflettori mentre promuovo la canzone "Designer" e lo adoro!

JACOB: Io sceglierei "Spotlight". Voglio essere la luce per i miei fan e allo stesso tempo sono loro a illuminare me. Vorrei che VAV e VAMPZ brillassero insieme.

LOU: "Designer", non perché è il brano che dà il titolo a questo comeback, ma perché mentre scrivevo il testo ho espresso molti dei miei sentimenti al suo interno. Una volta ero molto cosciente di me stesso quando prendevo delle decisioni, ma questa canzone mi aiuta a ricordare che sono il migliore, indipendentemente da ciò che gli altri pensano di me.

ZIU: "Spotlight" perché voglio brillare.

Quali sono i vostri progetti ora che siete tornati?

LOU: Voglio davvero vedere tutti i nostri fan di persona, visto che si tratta di un comeback molto atteso, e vorrei continuare a fare musica insieme ai membri.

Se doveste descrivere i VAV in una sola parola, quale sarebbe?

JACOB: Qualcosa di cui non si può fare a meno!

LOU: Un piccolo albero.

ZIU: Un gruppo cool.