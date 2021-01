Vasco Rossi: "Una canzone d'amore buttata via" sbanca le classifiche

È già un classico, Una canzone d'amore buttata via il nuovo singolo di Vasco uscito il primo gennaio. Una ballad potentissima che parla d'amore, che parla il linguaggio del cuore, uno di quei pezzi che spiega meglio di tante parole le ragioni e le dimensioni di un successo senza eguali nella storia della musica italiana.

Primo posto nella programmazione radiofonica, ma anche su Amazon, iTunes, Apple Music, You Tube e mezzo milione di stream in un giorno su Spotify. Sold out anche il 45 giri con il lato b intitolato Strumentale. Dopo averla portata per la prima volta in tv, con Roberto Bolle, per il video del nuovo brano Vasco ha scelto uno scenario molto suggestivo: Piazza Maggiore a Bologna.

Un luogo iconico e simbolico: Piazza Maggiore, è stata il palcoscenico del suo primo concerto in assoluto. Era il 26 maggio 1979 e tutto è iniziato lì.

Quarant'anni dopo, Piazza Maggiore, resa ancora più suggestiva di notte, deserta e tutta sua, si è trasformata in un palcoscenico speciale. E in un set cinematografico spettacolare. Una canzone d'amore buttata via è il primo brano del nuovo album che uscirà il 12 novembre 2021.