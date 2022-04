The Smile: esce l'album della band di Thom Yorke e Jonny Greenwood

The Smile è la band composta da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead, e Tom Skinner dei Sons of Kemet. Il trio ha annunciato nelle scorse ore l'uscita (il 13 maggio) dell'album A Light For Attracting Attention

L’album di 13 tracce è stato prodotto e mixato da Nigel Godrich e masterizzato da Bob Ludwig.I brani sono stati arrangiati con gli archi della London Contemporary Orchestra ed una sezione completa di ottoni di musicisti jazz inglesi tra cui Byron Wallen, Theon, Nathaniel Cross, Chelsea Carmichael, Robert Stillman e Jason Yarde.



Il gruppo ha già pubblicato i singoli You Will Never Work in Television Again, The Smoke, e Skrting On The Surface.

Il nuovo brano reso pubblico è Free In The Knowledge, accompagnato da un video diretto da Leo Leigh. Il pezzo è stato eseguito in anteprima da Thom Yorke all’evento Letters Live alla Royal Albert Hall di Londra a dicembre 2021, la prima volta in cui Thom si è esibito dal vivo dall’inizio della pandemia dedicando la canzone a tutti i colleghi musicisti inglesi.



A gennaio di quest’anno i The Smile si sono esibiti a Londra in tre concerti consecutivi nel giro di 24 ore, andati tutti sold-out e trasmessi in live streaming in tutto il mondo. La band inizierà il tour Europeo il 16 maggio in Croazia e si esibirà in a Londra, Edimburgo e Manchester, prima di tornare in Europa e terminare il tour con un concerto in Sicilia a Taormina.

Le date italiane

14 luglio - Fabrique, Milano

15 luglio - Piazza Trento Trieste, Ferrara

17 luglio - Arena Sferisterio, Macerata

18 luglio - Cavea dell'Auditorium Parco Della Musica, Roma

19 luglio - Teatro Antico, Taormina