È morta Tina Turner, regina della musica

È morta in Svizzera a 83 anni dopo una lunga malattia Tina Turner, una delle vocalist più importanti e talentuose di sempre. La sua è stata una carriera lunghissima, durata sessant'anni e costellata da hit mondiali e dodici Grammy Award. Nel 1991, insieme all'ex marito Ike Turner è stata inserita nella Rock and Roll Hall Of Fame. Dagli anni Sessanta ad oggi ha venduto oltre 100 milioni di album. Si era ritirata dalle scene nel 2009.

La sua straordinaria traiettoria artistica inizia alla fine degli anni Sessanta con il marito Ike Turner. Quattro i singoli indimenticabili della coppia: It's Gonna Work Out Fine, River Deep Mountain High, Nutbush City Limits e Proud Mary la celeberrima cover dei Creedence Clearwater Revival. La coppia si separa anche nella vita nel 1976 e per Tina Turner inizia un periodo buio sia dal punto di vista artistico che personale.

Ritrova il grande successo negli anni Ottanta, in particolare nel 1984 con Private Dancer la canzone che dà il titolo al suo quinto album solista. L'album rappresenta una svolta dal punto di vista del sound: meno R&B e più rock. Da Private Dancer sono stati estratti numerosi hit single tra cui What's love got to do with it rimasta in vetta alla classifica dei singoli in America per tre settimane e che ha conquistato ben tre Grammy Awards. Tra le perle della sua carriera, il duetto con Bryan Adams sulle note di It's only love e The Best, in origine interpretata da Bonnie Tyler.

Mick Jagger ha voluto omaggiare Tina con queste parole apparse sui social appena si è diffusa la notizia della morte: "Sono così triste per la morte della mia meravigliosa amica Tina Turner. Era davvero una cantante e performer di enorme talento. Era un'ispirazione, era affettuosa, divertente e generosa. Mi ha aiutato così tanto quando ero giovane. Non la dimenticherò mai".

La vita della Turner e la sua tormentata storia d'amore con Ike Turner sono state raccontate sul grande schermo attraverso il film "Tina - What's Love Got to Do with It" uscito nel 1993 e diretto da Brain Gibson. Nel film la vita della Turner viene raccontata fin dagli inizi quando a dieci anni viene cacciata dal coro della sua chiesa perché interpreta a modo suo il gospel. La pellicola mostra anche la turbolenta relazione della coppia che si era sposata a Tijuana nel 1960. Ike viene descritto come un manager inflessibile ed un marito violento dedito ad alcol e droga e che una sera arriva ad un passo dallo strangolare la moglie.



Nel corso della sua carriera Tina Turner ha anche recitato sul grande schermo. Indimenticabile la sua presenza (nei panni di Acid Queen) nel film Tommy di Ken Russell, basato sul leggendario e omonimo concept album degli Who. Tra i film interpretati, anche Mad Max - Oltre la sfera del tuono del 1985 e Last Action Hero del 1993.