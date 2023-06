I 15 migliori album internazionali del 2023 (finora...)

Una classifica, ovviamente provvisoria, per fare il punto sulle migliori uscite internazionali del 2023. Sul podio ai primi nelle prime due posizioni, due album di rinascita, quello dei Depeche Mode, il primo dopo la morte di Andy Fletcher e But here we are della band di Dave Grohl, il disco realizzato dopo la scomparsa di Taylor Hawkins.

E poi ancora l'ottima black disco 70's di Jessie Ware e il ritorno dei Gorillaz. Tra i nomi nuovi vi segnaliamo l'indie corale di Boygenius e i beat rallentati tra synth e tastiere della Manchester Orchestra. Che a dispetto del nome è una band americana. Niente male anche il soul funk con le rime del rapper dei Roots di Black Tought & El Michel Affair

1) Depeche Mode - Memento mori



2) Foo Fighters - But here we are

3) Jessie Ware - That!Feels good!

4) Gorillaz - Cracker Island

5) Lana Del Rey - Did you know that there's a tunnel under ocean blvd

6) Janelle Monae - The Age of Pleasure

7) Black Thought & El Michel Affair - Glorious game

8) Extreme - Six

9) Manchester Orchestra - The valley of vision

10) Iggy Pop - Every Loser

11) The National - First two pages of Frankenstein

12) Alison Goldfrapp - The love invention



13) Boygenius - The Record

14) John Cale - Mercy

15) Metallica - 72 Seasons