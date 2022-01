Maneskin: il 22 gennaio saranno sul palco del Saturday Night Live

Ancora un colpaccio dei Måneskin negli Stati Uniti: la band italiana sarà infatti ospite del leggendario Saturday Night Live, in diretta da New York, il 22 gennaio.

Nei giorni scorsi Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si sono esibitiall’iHeartRadio ALTer Ego 2022 di Los Angeles, in lineup insieme a Coldplay, Kings of Leon, Twenty One Pilots e Imagine Dragons, e sono appena stati confermati al Coachella, (Indio, California, 17 e 24 aprile 2022), prima rock band italiana a suonare all’iconico festival, in cartellone con i più importanti artisti internazionali come Harry Styles, Billie Eilish, Ye, Swedish House Mafia.

Un successo eccezionale quello negli Stati Uniti, iniziato lo scorso autunno con due speciali live a New York e Los Angeles e la presenza come special guest al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. I Måneskin sono statiospiti del Tonight Show con Jimmy Fallon, del popolare talk-show The Ellen DeGeneres Show e hanno una candidatura agli American Music Awards 2021.

La loro cover di Beggin’ ha conquistato la prima posizione nella classifica US Rock Airplay, e ha battuto battere il record di permanenza nella chart rimanendo al primo posto per dieci settimane consecutive. La canzone è certificata disco di platino con 1 milione di copie vendute, mentre “I WANNA BE YOUR SLAVE” è disco d’oro con 500 mila copie. I Maneskin sono anche stati nominati da Billboard come Best New Artist dell’anno e hanno ricevuto il prestigioso invito da parte dell’Academy al museo dei Grammy per leggere alcune delle nomination della 64esima edizione.

Questo l'impressionante cursus honorem della band romana: 6 dischi di diamante, 133 platino, 34 oro a livello globale e quasi 4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali. Non solo: Måneskin sono gli italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2021.

Maneskin Live: i Festival dove suoneranno del 2022



Domenica 17 e 24 aprile 2022 || Indio (California, USA) @ Coachella

Venerdì 3 giugno 2022 || Nürburgring (Germania) @ Rock Am Ring

Sabato 4 giugno 2022 || Zeppelinfeld (Germania) @ Rock Im Park

Da Giovedì 9 a Domenica 12 giugno 2022 II Nickelsdorf (Austria) @ Nova Rock (Day TBC)

Sabato 18 giugno 2022 || Landgraaf (Paesi Bassi) @ Pink Pop

Mercoledì 29 giugno 2022 || Gdynia (Polonia) @ Open'er Festival

Da giovedì 30 giugno a domenica 3 luglio || Werchter (Belgio) @ Rock 2022 Werchter

Venerdì 1 luglio 2022 || Stoccolma (Svezia) @ Lollapalooza Stockholm (Day 1)

Giovedì 14 luglio 2022 || Tønsberg (Norvegia) @ Slottsfjell Festival

Domenica 17 luglio 2022 || Parigi (Francia) @ Lollapalooza Paris (Day 2)

Giovedì 21 luglio 2022 || Valencia (Spagna) @ Diversity Festival

Venerdì 26 agosto 2022 || Leeds (UK) @ Reading & Leeds Festival

Domenica 28 agosto 2022 || Reading (UK) @ Reading & Leeds Festival

Giovedì 8 settembre 2022 || Rio de Janeiro (Brasile) @ Rock in Rio