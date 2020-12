Prima della Scala: dove vederla

In questo Sant'Ambrogio inedito in tempo di pandemia la Scala non si ferma. Così, rigorosamente senza pubblico, andrà in scena oggi la prima, A riveder le stelle, un mix di brani che rileggono la storia dell'opera, non solo italiana. A dirigere sarà Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore. Sarà un prezioso viaggio in una musica senza tempo (in tutto 15 titoli, con arie di Donizetti, Puccini, Bizet, Cilea e Wagner.), un omaggio di 24 cantanti e numerosi ballerini all'opera e alla danza e alla loro fondamentale rilevanza culturale. In origine, per l'apertura di stagione era prevista la rappresentazione di Lucia di Lammermoor, l'opera in tre atti di Gaetano Donizetti.

DOVE VEDERE LA PRIMA DELLA SCALA

Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta in Italia su RAI 1, RAI 1 HD e su RAI Play, in Francia e altri Paesi di lingua francese e in Germania e altri Paesi di lingua tedesca su Arte Concert, in Repubblica Ceca su Ceska Televize, nelle Americhe, Australia, Africa, Spagna, Portogallo, Nord Europa, Turchia, Albania, Svezia su Medici TV.

Trasmissione in differita in Italia su RAI 5, in Francia su Arte TV, in Repubblica di Corea su Il Media, in Slovenia su RTV Slovenija, in Russia su TV Kultura, in Ungheria su MTVA, in Serbia su RTS, in Cina su CCTV e in Giappone. Trasmissione in diretta radiofonica in Italia su RAI – Radio 3 e in diretta e in differita in altri Paesi sulle emittenti del Circuito Euroradio; in diretta e in differita cinematografica in Italia e all'estero. A riveder le stelle sarà disponibile anche in streaming su Raiplay.