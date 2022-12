GOLD, la canzone che risplende della vibe girl LOI

LOI (Leonie in arte Loi, 20anni, di Mannheim, Germania) nasce con il background fatto di palchi a forma di marciapiede, ed è ciò che la rende genuina, appunto vera. E si sente all’ascolto, come il buon profumo con cui già si pregusta il vino buono. Puoi anche non aver letto l’etichetta come in un assaggio a occhi bendati – ovvero non sapere nulla dei trascorsi della giovane cantante - ma al primo ascolto delle sue note, ovvero l’assaggio del tuo calice, capisci subito di aver a che fare con una eccellenza.







Loi - Gold (Official Music Video) www.youtube.com

Per Loi i talent come The Voice Kids 2017 (è stata AllStar in 10 Edizioni del programma) sono arrivati dopo la gavetta, il che fa tutta la differenza del mondo . La sua cover di Blinding Lights di The Weeknd è stato il primo gradino di rilievo di una carriera certamente longeva, certificato da ben 50 milioni di stream in rete, a un solo anno dalla pubblicazione.

L'ultimo step della scalata al successo si chiama Gold (Wolksmusic/Warner), la nuova canzone che risplende di Loi.

Ascoltatelae capirete di cosa stiamo parlando. Il vostro umore, qualunque sia, virerà verso le stesse buone vibrazioni con cui Loi ha seguito la sua ispirazione.

I problemi, la solitudine, svaniscono completamente quando vicino a te c’è qualcuno il cui amore pesa come l’oro. Semplificando il ritornello del nuovo singolo di Loi, ci accorgiamo in un istante che ognuno, a suo modo può dargli il volto che preferisce: amica, partner, genitore, figlio.

La luminosità e la gioia che irradiano alcune persone è forte come il sole, come l’oro, come Gold (come Loi).