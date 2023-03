Fenomenali FIFTY FIFTY

A quattro mesi dal loro debutto, le FIFTY FIFTY sono ora il gruppo K-pop più veloce della storia a entrare nella Billboard Hot 100, confermando che il dominio dei gruppi femminili non finirà tanto presto.

Ma cosa le rende così uniche? Il quartetto, sotto l'etichetta ATTRAKT, ha debuttato lo scorso novembre in un momento storico in cui i gruppi femminili si sono dimostrati player incontrastabili nell'industria musicale coreana, dando una svolta unica nel gioco del K-pop.

Saena, Aran, Keena e Sio sono passate in un batter d'occhio da esordienti a vere e proprie star. Probabilmente, di primo sguardo, sono stati i loro concept perfetti in ogni dettaglio a invogliarvi a saperne di più su queste ragazze; è però fin dal primo ascolto delle loro canzoni, che vi ritroverete coinvolti e trasportati in un mondo parallelo grazie alle loro voci rilassanti e alle loro melodie coinvolgenti.

La loro ultima canzone, Cupid, o come tutti dovremmo chiamare, la loro ultima Billboard-hit-Cupid, fa parte del loro attesissimo album, The Beginning: Cupid. La canzone è ora in voga suu social network di tutto il mondo ed è diventata una hit di TikTok grazie alla sua melodia e al suo testo coinvolgente, proiettando il gruppo nello stardom sudcoreano.



Panorama.it ha avuto la possibilità di intervistarle.





Piacere di conoscervi, ragazze. Potete presentarvi per favore?

SAENA: Ciao, sono SAENA. Sono la leader e la principale ballerina del gruppo. È un grande piacere partecipare all'intervista. Divertiamoci!

KEENA: Ciao, sono KEENA. Sono la rapper principale del gruppo. Anche per me è un grande piacere fare un'intervista con Panorama.

SIO: Ciao, sono SIO. Sono la voce principale del gruppo. Sono molto felice di partecipare a questa intervista per la nostra nuova canzone Cupid.

ARAN: Ciao, sono ARAN. Sono la voce principale del gruppo. Sono entusiasta di parlare di noi!

Congratulazioni per il vostro primo comeback; come vi sentite?

KEENA: Siamo molto felici di tornare con la nostra nuova canzone "Cupid". Sono molto emozionata di incontrare di nuovo i nostri fan.

SAENA: Sono nervosa e ansiosa allo stesso tempo al pensiero di mostrare un nuovo lato delle FIFTY FIFTY, diverso da quello del nostro ultimo album.

SIO: Sono felicissima che siamo tornate così presto con della nuova musica e che abbiamo ancora molto da offrire!

ARAN: Sono davvero felice che siamo riusciti a realizzare il nostro secondo album subito dopo il nostro debutto.

Potete dirci qualcosa di più su Cupid?

SIO: Certo! L'album di questa canzone funge da prequel dell'album di debutto, mostrando il nostro io interiore mentre stiamo per intraprendere un nuovo viaggio.

SAENA: Il Cupido che conosciamo svolge un ruolo importante nel collegare l'amore tra due persone. Tuttavia, Cupido fa un pessimo lavoro e fa sentire a FIFTY FIFTY che l'amore non è reale nonostante le due possibilità che gli sono state date. Il solitario FIFTY FIFTY si affida esclusivamente a Cupido per l'amore, ma lo incolpa quando le cose non vanno come previsto.

KEENA: Ma non appena prendiamo l'iniziativa di essere responsabili del nostro destino, ci rendiamo conto che non abbiamo più bisogno di Cupido. È allora che superiamo la paura e ci trasformiamo nella nuova versione di noi stessi, staccandoci da Cupido da cui dipendevamo.

ARAN: Abbiamo discusso alcune idee per esprimere il nostro momento di grande impegno dopo il nostro debutto. Volevamo mostrare il nostro processo di crescita forte e indipendente attraverso questa canzone, mentre continuiamo il nostro viaggio nell'industria musicale.

Avete scelto di pubblicare il singolo sia in inglese che in coreano. Perché avete scelto di chiamarle Twin version?

SAENA: Di solito, due canzoni con versioni diverse hanno un suono molto diverso. Tuttavia, le nostre due versioni sono identiche, tranne che per la lingua, proprio come due gemelli! Ecco perché abbiamo deciso di chiamare la versione inglese Twin version.

KEENA: Oltre alla differenza di lingua, ci sono delle sottili differenze tra le due versioni, quindi vi consigliamo di scegliere a seconda dell'umore del giorno!

Avete dei modelli di riferimento nel settore o qualcuno con cui sognate di collaborare?

KEENA: Doja Cat è il mio modello. Mi stupisce il suo incredibile talento nel fondere un ampio spettro di musica nel suo stile. BIBI è un'artista con cui spero di collaborare in futuro perché ha una voce che ritengo ideale.

SAENA: Il mio modello è Beyonce. La sua presenza scenica e la capacità di riempire l'intero locale con la sua incredibile energia sono assolutamente incredibili. Chung Ha è una persona con cui mi piacerebbe collaborare. La sua voce e i suoi passi di danza sono ipnotici. Se ci sarà l'opportunità, mi piacerebbe esibirmi sul palco con lei.

SIO: Il mio modello di riferimento è Sam Smith perché penso che sia davvero fantastico il modo in cui esprime i suoi pensieri e sentimenti attraverso la musica e un'estetica unica. Lauv è un artista con cui spero di collaborare in futuro. Penso che la sua voce sia unica e particolare.

ARAN: Il mio modello di riferimento è Dean perché probabilmente è la persona che mi ha ispirato di più dal punto di vista musicale. In termini di collaborazione, non ho in mente una persona o un gruppo specifico, ma spero di collaborare con artisti che abbiano colori unici come noi FIFTY FIFTY.

Se doveste descrivervi con un colore, un profumo e un fiore, quali sarebbero e perché?



KEENA: Il colore che mi rappresenta meglio è il rosso carminio, un rosso intenso. Penso che sia il più adatto a me perché rende il mio viso più luminoso. Mi piacciono i profumi piuttosto pungenti (fa un cuore). Mi piacciono tutti i fiori avvolti in carta marrone perché penso che il bilanciamento dei colori tra i due sia molto bello.

SAENA: Mi piacciono il bianco e il nero perché si adattano bene a qualsiasi altro colore, quindi vorrei diventare un artista o un essere umano come lui. Per quanto riguarda i profumi, mi piace l'odore della natura come l'erba, il fango, ecc. Per qualche motivo, mi fa sentire a mio agio. Infine, il mio fiore preferito sono i tulipani perché crescono a marzo, che è il mese in cui sono nata. Proprio come questo fiore possiede vari significati, spero di potermi esprimere con vari concetti e stili.

SIO: Il mio colore preferito è il Vantablack. È noto per assorbire tutti gli altri colori, quindi spero di diventare una persona in grado di assorbire bene le altre cose. Il mio profumo preferito è quello legnoso perché la maggior parte dei profumi che uso sono legnosi. Il mio fiore preferito è il Delphinium perché mi piace il linguaggio e il significato che c'è dietro. Mi piace il fatto che il nome derivi dalla parola "delfino".

ARAN: Il mio colore preferito è il blu e il grigio. Il mio profumo preferito è il cotone. Il mio fiore preferito è il mughetto. Penso che questi tre elementi esprimano bene la mia atmosfera unica e spero di diventare anch'io così!

Hai debuttato in un anno difficile per il gruppo femminile.

La vostra fanbase sta crescendo di giorno in giorno. Cosa rende uniche le FIFTY FIFTY?

ARAN: Credo che la nostra musica mantenga lo stile tradizionale del K-pop ma mostri un senso di comfort e stabilità che ci rende diverse dalle altre. Credo sia questo il motivo per cui molte persone amano la nostra musica.

SAENA: Oltre alle nostre vocalità sognanti e soavi, credo che la nostra musica faccia venire voglia alle persone di ascoltarla di più. Inoltre, credo che a molte persone piaccia vedere il nostro lavoro di squadra e le sinergie che si generano quando quattro di noi si uniscono.

Quale canzone avete in repeat sul vostro lettore in questo momento?

KEENA: "Here I Am" di Taeyeon. La ascolto spesso quando viaggio in auto.

SAENA: "H.S.K.T" di Lee Hi. Mi piace la combinazione di colori, vibrazioni e testi unici. È sicuramente una canzone da riascoltare in questi giorni.

SIO: "Confetti" di Tori Kelly. Questa canzone mi piace molto in questo periodo, quindi la sto ascoltando ripetutamente.

ARAN: "007" di Tabber. Il suo canto scat in questa canzone è così accattivante!

Un comeback è un momento impegnativo; cosa vi piace fare per scaricare lo stress?

KEENA: Mi piace andare nei café con i miei amici e chiacchierare.

SAENA: Cerco di godermi i momenti di stress e di immaginare di salire sul palco in futuro. Se non puoi sconfiggerlo, unisciti ad esso!

SIO: Porto sempre con me un libro ovunque vada e cerco di leggere qualcosa. Sono decisamente un topo di biblioteca. Dormo quando non ho un libro con me.

ARAN: Il mio metodo è semplice e chiaro. Dormo. Ti garantisco che una buona notte di sonno cambierà la tua vita.

Chi sono le FIFTY FIFTY ora?

KEENA: Un team fedele e conosciuto per la sua musica unica! È così che definirei le FIFTY FIFTY perché spero di lavorare felicemente con i miei adorati membri per un lungo periodo di tempo.

SAENA: In questo momento, penso che FIFTY FIFTY sia un germoglio perché è solo all'inizio e continuerà a crescere fino al giorno in cui sboccerà.

SIO: Uno dei miei desideri è quello di diventare un gruppo che produce grande musica!

ARAN: Al momento ci definirei un bambino, ma continueremo a imparare e a crescere.































(L'intervista è stata realizzata prima dell'annuncio dell'ingresso nella Billboard Hot 100)