Capodanno 2021: i 10 concerti in streaming da non perdere

La musica live si è spostata, per buona parte del 2020, dalle sale da concerto, dai teatri e dai palasport agli schermi dei pc, dei tablet e delle smart tv, una tendenza lanciata a luglio da Nick Cave con il bellissimo concerto Idiot Prayer, Nick Cave Alone at Alexandra Palace e seguita da diversi big, tra cui Kylie Minogue, Dua Lipa, Liam Gallagher e Gorillaz. Non faranno eccezione i tradizionali concerti di Capodanno, che, a causa Covid-19, andranno in onda rigorosamente via streaming. Vi proponiamo 10 tra i concerti più interessanti per festeggiare da remoto questa anomala serata di San Silvestro, sia italiani che stranieri, sperando che il 2021 faccia tornare la musica dal vivo, anche se in forma ridotta, nei suoi luoghi tradizionali.



Roma

Non si interrompe, a Roma, la tradizione nata nel 1993 con un maxi evento che quest'anno, per la prima volta, sarà visibile solo in streaming. Il Capodanno di Roma, sul sito culture.roma.it, diventa così un'occasione in cui la Città Eterna si racconta come mai aveva fatto prima, offrendo ai suoi cittadini e non solo immagini e suggestioni inedite. Il Laboratorio di Scenografia del Teatro dell'Opera, uno spazio inedito, simbolo dell'eccellenza artigianale di Roma, che si affaccia sul Circo Massimo, è stato trasformato per l'occasione in uno studio di registrazione non accessibile al pubblico, da cui si esibirà con una performance straordinaria in diretta streaming Gianna Nannini. Così oltre a Gianna Nannini, il programma ospita le performance di alcuni grandi artisti italiani, già registrate la scorsa settimana, da luoghi assolutamente straordinari della nostra Città. Elodie dal Tabularium dei Musei Capitolini, Gemitaiz dall'Ara Pacis, Diodato dallo Stadio Palatino, Carl Brave da rhinoceros Alda Fendi art hub di fronte all'Arco di Giano, Manuel Agnelli feat. Rodrigo d'Erasmo dal Museo di Roma - Palazzo Braschi.



Milano



Milano si prepara a festeggiare un Capodanno diverso dal solito, con un progetto artistico multidisciplinare che comprende arti visive digitali, musica orchestrale diretta dal vivo, canto e prosa teatrale nei luoghi simbolo della vita civile, culturale e religiosa di Milano: la Sala Fontana al Museo del Novecento, la Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale, il sagrato e la facciata del Duomo. La serata, visibile in streaming su www.live-now.com, www.repubblica.it, www.yesmilano.it e sky.video.it/arte, si aprirà nella Sala Fontana del Museo del Novecento per poi spostarsi nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale con una performance musicale che reinterpreterà alcuni brani della tradizione classica, eseguiti al piano da Beatrice Venezi e accompagnati dalla video arte e dalle sonorità elettroniche create da Felice Limosani. Il programma proseguirà con il repertorio musicale suonato dall'Orchestra I Pomeriggi Musicali con il soprano Francesca Manzo e la direzione di Beatrice Venezi. La mezzanotte sarà scandita dalla video installazione "Pensieri Illuminati", narrata da Alessandro Preziosi, grazie alla collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo.

Firenze



Il primo capodanno in streaming di Firenze è stato ribattezzato "Futura". Nelle varie stanze del Palazzo Vecchio, l'arte farà da cornice alle esibizioni di cantanti, musicisti e ballerini, da Daniele Silvestri a Ghemon, dalla violoncellista Naomi Berrill alla danzatrice Jennifer Rosati. L'evento sarà visibile sul canale Youtube del Comune di Firenze e su Rtv38.

Napoli



Il concerto "Aspettando… Capodanno 2021", trasmesso in diretta Facebook dalle 17.00, con la conduzione di Danny Virgillo, speaker radiofonico di RDS, è promosso da Emergency Italia, sezione di Napoli, e propone anche una raccolta fondi per il progetto "Nessuno Escluso", per fare fronte alle nuove povertà provocate dalla pandemia. Si alterneranno sul palco artisti italiani che hanno partecipato a X Factor, The Voice e Sanremo, tra cui Matteo Costanzo, Leo Gassmann, Naive, Marco Sentieri, Andrea D'Alessio e artisti emergenti come Gianmario Sanzari, Zerella e Lena A.

Modena



Paolo Belli, Modena City Ramblers e i Nomadi sono solo alcuni tra gli oltre 60 artisti che si esibiranno in occasione del Capodanno modenese. L'evento, partire dalle 21.30 sarà visibile in diretta streaming sul sito del Comune di Modena e di Studio's.

Pisa

Enrico Ruggeri, Cristiano Militello, Ubaldo Pantani e Lucca Erriquenz saranno i protagonisti, a partire dalle 22.30, dello spettacolo di San Silvestro a Pisa intitolato "A riveder le stelle". L'evento sarà visibile in streaming sui canali YouTube e Facebook del Comune di Pisa.

Kiss in streaming da Dubai



Non hanno certo bisogno di presentazioni i Kiss, uno dei gruppi più iconici nella storia dell'hard rock, che saluteranno questo infausto 2020 con uno spettacolare concerto dal lussuoso Atlantis di Dubai. "La sobrietà non fa per noi da mai e non intendiamo certo iniziare ora!", ha dichiarato Paul Stanley a Variery. "Siamo pronti. Daremo un bel calcio nel culo a questo maledetto 2020 e lo faremo in grande stile, con tanto di zatteroni tacco 20!". L'evento, che potrebbe battere ogni record in abito streaming, inizierà alle 21.00 ora locale, le 18.00 in Italia, e sarà visibile acquistando i biglietti online sul sito dell'appuntamento al costo di circa 33 euro, per la versione live più una riproduzione extra nell'arco delle 24 ore successive, o di circa 40 euro per il live più un numero illimitato di riproduzioni nel giro delle 72 ore successive. Il pirotecnico live sarà ripreso da oltre 50 telecamere a 360° per far fruire allo spettatore un'esperienza virtuale il più vicino possibile alla realtà.

Tomorrowland

In occasione dell'arrivo del 2021, il Tomorrowland, il più grande festival di Electronic Dance Music che solitamente si svolge in Belgio in estate, si trasforma in versione digitale con 25 deejay di fama internazionale, tra cui Boyz Noize e David Guetta, che dalle 20.00 faranno ballare da quattro diversi palchi gli spettatori in tutto il mondo, con performance distribuite nel corso della giornata del 31 dicembre in modo da garantire un preciso orario di inizio dell'evento per ciascuna zona, in base al suo fuso orario. I biglietti sono in vendita a 20 euro sul sito ufficiale o 25 euro se si vuole usufruire delle registrazioni della performance nelle settimane successive.

Justin Bieber



Per i fan del pop, invece, si potrà assistere online al concerto di Justin Bieber, pagando un biglietto di circa 25 euro. Il concerto sarà trasmesso dal vivo quando in Italia saranno le 4.15 del mattino del 1° gennaio 2021.Come i Kiss, anche Justin Bieber ha deciso di allestire uno spettacolare evento streaming, che possa riportarlo ai live per la prima volta dalla fine del Purpose World Tour.