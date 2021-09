I 15 migliori album internazionali del 2021 (finora...)

Uno dei migliori album di Prince rimasto misteriosamente nel cassetto per più di dieci anni: questo è Welcome 2 America il disco che ci è piaciuto di più nei primi sette mesi del 2021. Al secondo posto i Foo Fighters con Medicine at Midnight, il loro Let's dance, inteso come lavoro più ricco di groove, benché assai differente dalle sonorità pop-funk dell'album di Bowie prodotto da Nile Rodgers. Dave Grohl e soci li trovate nella nostra Top 15 anche con il nome di Dee Gees, il side project "disco vintage" in cui rileggono quattro classici dei Bee Gees e un singolo di Andy Gibb.

Il trentaquattrenne Sam Shepherd alias Floating Points e l'ottantenne Farrell "Pharoah" Sanders hanno unito le loro forze nell'eccellente Promises, un suggestivo viaggio tra elettronica, ambient, jazz e musica da camera. Niente male anche il trascinante We are di Jon Batiste (fresco vincitore di un Oscar insieme a Trent Reznor e Atticus Ross per la colonna sonora di Soul), un mix tra r&b, gospel, jazz, funk e rap che ha ricevuto la benedizione laica di un certo Quincy Jones. Tra le sorprese più belle spiccano Collapsed In Sunbeams di Arlo Parks, il disco d'esordio della giovane e promettente cantautrice londinese.

I Greta Van Fleet, nonostante la giovane età, continuano a omaggiare lo stile dei grandi del classic rock in The Battle at Garden's Gate, un album deliziosamente fuori tempo e, quindi, senza tempo. E poi, Alice Cooper che che mostra di avere ancora una certa verve, così come il più giovane Nick Cave (63) che, con il suo sodale-alter ego Warren Ellis, ha realizzato il cupo e suggestivo Carnage. In Chemtrails over the Country Club Lana Del Rey si muove invece con naturalezza tra americana, soft rock e folk.

La nostra Top 15:



1) Prince - Welcome 2 America

2) Foo Fighters - Medicine at Midnight

3) Durand Jones & The Indications - Private space

4) Arlo Parks - Collapsed In Sunbeams

5) Greta Van Fleet - The Battle at Garden's Gate

6) Nick Cave & Warren Ellis - Carnage

7) Dee Gees - Hail Satin

8) Lana Del Rey - Chemtrails over the Country Club

9) Alice Cooper - Detroit Stories

10) Kanye West - Donda

11) Jon Batiste - We are

12) Floating Points & Pharaoh Sanders - Promises

13) Iron Maiden - Senjutsu

14) Rag 'N' Bone Man - Life By Misadventure

15) Morcheeba - Blackest Blue