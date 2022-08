3 piatti sfiziosi per la Notte di San Lorenzo

Manca pochissimo al giorno più atteso dell’anno per chi ama alzare lo sguardo e godersi le stelle, nella speranza di vederne una cadente ed esprimere un desiderio. La Notte di San Lorenzo è infatti un’occasione di aggregazione per giovani e adulti che, in montagna e al mare, si incontrano tutti insieme per passare del tempo fino a tardi, o anche tutta la notte.



Quale miglior occasione se non questa, per preparare uno di questi 3 piatti sfiziosi? Ecco le ricette perfette per la Notte di San Lorenzo!

Involtini freddi

Sicuramente tutto si svolgerà di sera, ma siamo pur sempre in estate, perciò la prima soluzione ideale per la Notte di San Lorenzo sono degli involtini freddi gustosissimi a base di melanzane, peperoni e zucchine - light e saporite.

Tagliate la verdura per il lungo, poi sbollentate in un po’ di acqua salata. Nel frattempo preparate due farce diverse: la prima a base di formaggio spalmabile, olive nere e salmone affumicato, la seconda a base di ricotta e prosciutto cotto.

Disponete su un piano di lavoro le strisce di verdure, farcite, arrotolate e infilzate con uno stuzzicadenti. Ora l’unica cosa che serve sarà prepararsi a divorarne almeno un centinaio, a mo’ di finger food.

Insalate ricche

Un’altra idea carina per rendere la Notte di San Lorenzo anche gustosa è quella di preparare piccole e grandi quantità di insalate di riso e di pasta, diverse tra loro .

Noi di Chef in Camicia vi suggeriamo alcuni abbinamenti: polpo e mele, mozzarella e pancetta, tonno ed edamame. Non serve moltissimo per realizzarle, perché tutto ciò che si deve fare è mettere insieme gli ingredienti cotti.

Spiedini sfiziosi

Ultimi ma non per importanza, gli spiedini! Perfetti gli abbinamenti tra frutta e affettati, come il sempreverde prosciutto e melone, ma non disdegnate anche le accoppiate creative come fichi e salame.

Ideali anche infilzare nello stuzzicadente intere polpette preparate a base di tonno o di salmone.