Il Giornale Dell'Agricoltura: Gli imprenditori che hanno vinto la sfida dell'innovazione

Il Giornale dell’Agricoltura pone al centro dell’attenzione le produzioni ad alto valore aggiunto con tematiche focalizzate sull’agro -ecologia, economia circolare, protezione del suolo, delle risorse e dell’ambiente.Testata giornalistica edita in occasione di importanti eventi e delle più quotate manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali. Si avvale di prestigiose collaborazioni istituzionali e del mondo della ricerca per sostenere l’intera filiera. Transazione ecologica e redditività aziendale per il futuro dell’agricoltura, meccanica e servizi per l’intero settore sono gli argomenti cardine delle edizioni 2024 e 2025. Osservatorio privilegiato che attesta e riconosce le imprese e le industrie definite gioielli di qualità agroalimentare italiana con un alto livello di tecnologia innovativa.

