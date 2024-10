L'intelligenza artificiale è la nuova frontiera di Google

Quando la società americana OpenAI ha lanciato il suo ormai celebre ChatGPT il pensiero di molti è andato a Skynet, la terribile intelligenza artificiale nemica dell’umanità all’interno dell’universo “Terminator”. Decine e decine di film e serie tv su macchine intelligenti che si ribellano ai loro creatori hanno condizionato molto la vulgata generale sulle intelligenze artificiali (IA) in fase di sviluppo.

Lungi dall’essere la causa della fine del mondo, l’IA sarà certamente una di quelle tecnologie che rivoluzioneranno la vita dell’uomo. A guidare la ricerca in questa nuova frontiera tecnologica c’è Google, che nell’evento esclusivo “AI Connect”, organizzato al Palazzo Serbelloni di Milano, ha permesso a Panorama di visionare da vicino i nuovi programmi e i numerosi progetti innovativi a cui sta lavorando.

Presentato da relatori di fama internazionale, fra cui la Country Manager di Google Italy Melissa Ferretti Peretti e l’Head di Google DeepMind Accelerator Anna Koivuniemi, l’evento è servito anche a mettere in luce le incredibili potenzialità dell’intelligenza artificiale. La più importante dal punto di vista economico sarà l’aumento della produttività, che è anche il principale obiettivo di ogni azienda. In ogni caso la tecnologia entrerà sempre di più a far parte delle nostre vite, con un report commissionato da Google che indica al 58% la percentuale di lavori umani che sarà coadiuvato dall’intelligenza artificiale. La scelta lessicale non è stata casuale, l’IA lavorerà con l’uomo e per l’uomo, senza sostituirlo.

I programmi IA sviluppati da Google e dalla controllata DeepMind sono numerosissimi, proprio come i campi di applicazione. Fra quelli già utilizzati troviamo AlphaFold, adoperato dagli scienziati di tutto il mondo per prevedere la struttura 3D delle proteine, un processo che senza IA richiede anni di studio viene invece svolto in pochi minuti, con conseguente accelerazione della ricerca scientifica. L’importanza capitale di questa tecnologia è stata riconosciuta anche dalla consegna del premio Nobel per la chimica 2024 agli sviluppatori di AlphaFold.

La chimica non è l’unico campo di applicazione dell’intelligenza artificiale, il team di Google Health sta infatti lavorando in concerto con medici e pazienti allo sviluppo di un’IA che aiuti nello screening del tumore al seno, malattia diagnosticata a più di 2 milioni di donne ogni anno.

L’evento è servito anche a presentare la demo “IA per il Made in Italy”. Con questo progetto Google punta a sostenere le piccole e medie imprese italiane aiutandole a integrare efficacemente l’intelligenza artificiale nelle loro attività, fornendo strumenti e consulenze specializzate. Alcune delle demo visionate da Panorama mostravano droni utilizzati in ambito agricolo e addestrati a riconoscere erbe infestanti dannose per le colture. Un'altra, da impiegare nel settore metalmeccanico, consisteva in alcune telecamere montate sulle catene di montaggio industriali e utili a riconoscere pezzi difettosi o non a norma.

Naturalmente Google ha pensato anche al settore fashion, senza dubbio una delle eccellenze italiane. La demo “Marketing nell’era dell’IA” spiegava come l’intelligenza artificiale potrà rivestire un ruolo chiave nell’analisi dei dati, nella creazione di concept e persino nello sviluppo di campagne pubblicitarie. Senza dimenticare la possibilità di analizzare i capi resi o in fase di produzione per trovare eventuali danni da usura o difetti di produzione.

L’intelligenza artificiale è certamente una delle tecnologie più rivoluzionarie dai tempi della macchina a vapore. La sua rapida e corretta implementazione potrà essere la chiave di svolta per un raggiungere un aumento di produttività senza precedenti nella storia recente italiana. I programmi prodotti e in fase di sviluppo da parte di Google sono pensati anche e principalmente per questo scopo. Il treno potrebbe passare una sola volta.