Ferrari: disastro Hamilton e super Leclerc

Sedicesimo tempo ed esclusione per 31 millesimi. Dopo il venerdì neo nelle prove della Sprint il sabato è andato ancora peggio per Lewis Hamilton fuori dopo la Q1 insieme a Kimi Antonelli sulla Mercedes addirittura diciottesimo. Gli stessi protagonisti negativi della giornata di venerdì che non sono riusciti a fare qualcosa di buono il sabato perchè già nella Sprint della mattina vinta da Max Verstappen davanti alle due Mc Laren e alla Ferrari di Leclerc, Hamilton e Antonelli avevano navigato nell’anonimato. Va detto che ad Hamilton è stato negato il giro migliore che gli aveva dato il settimo tempo per track limits alla curva 4. L’inglese lo ha scoperto quando è rientrato ai box e a quel punto non c’era più niente da fare. “Errore mio – ha detto Hamilton – Abbiamo cambiato assetto rispetto a stamattina, la macchina andava bene ed è stato un mio errore. Sono dispiaciuto e chiedo scusa al team. Chiaramente è una grossa delusione ma cercherò di fare meglio. “Devo guardarmi dentro, è semplicemente inaccettabile uscire in entrambe le Q1. Da parte mia è stata una prestazione davvero davvero pessima.”

Mc Laren superiori

Ormai la Formula 1 è diventata sempre più una sfida tra la superiorità acclarata in pista delle Mc Laren (che stavolta sia davanti Norris e non Piastri cambia poco) e il fattore umano incarnato da Max Verstappen, l’unico che riesce a stare vicino alle Mc Laren e qualche volta pure a finirgli davanti come è successo nella Sprint nella quale il quattro volte iridato è stato subito aggressivo, ha superato PIastri all’esterno e poi è riuscito a mantenere il vantaggio per tutta la gara. Una condotta di gara perfetta anche se va detto che Piastri e Norris non si sono sbattuti più di tanto pensando evidentemente più alla gara nella quale c’è la variabile della pioggia che potrebbe far saltare piani e strategie.

Ferrari a due facce

All’ennesimo disastro di Lewis Hamilton si è contrapposta la buona prova di Charles Leclerc. Il monegasco partirà dalla seconda fila al fianco di Max Verstappen ma il fatto di aver ottenuto un tempo migliore del quattro volte campione del mondo è già motivo di soddisfazione per Maranello che sperimentava in questo Gran Premio le nuove sospensioni. Difficile fare una valutazione oggettiva vista la differenza dei tempi tra Charles e Lewis, ma il monegasco si è detto molto soddisfatto della sua prova: “Me l’aspettavo? Non proprio, quindi sono molto contento. È strano dirlo perché siamo terzi a 3 decimi, ma credevamo di essere più indietro. Sapevamo di avere di più con i nuovi aggiornamenti, ma non così tanto. Ci vuole un po’ di tempo per sfruttare al massimo tutti gli aggiornamenti, abbiamo messo tutto insieme ed ero molto più a mio agio. Bello guardarsi indietro e sapere di non aver lasciato niente”.