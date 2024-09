Formazione e Digitalizzazione: Multiversity e Sole 24 ORE presentano gli Open Days 2024

Sole 24 ORE Formazione ha lanciato gli Open Days, Open Minds 2024, un evento di tre giorni in diretta streaming, in programma dal 17 al 19 settembre, interamente dedicato alle sfide del mercato del lavoro e alla trasformazione digitale. Questa iniziativa rappresenta un'opportunità preziosa per approfondire le competenze necessarie a fronteggiare il futuro, attraverso interventi di esperti e giornalisti de Il Sole 24 Ore. Il focus sarà su temi di grande attualità come la Digital Innovation, l'Intelligenza Artificiale, l'ESG (Environmental, Social and Governance) e la gestione delle risorse umane, offrendo un dialogo diretto con figure di spicco del mondo accademico e professionale.

L’evento è stato progettato per preparare manager, giovani professionisti e studenti ad affrontare le nuove sfide del mondo del lavoro, che evolve rapidamente sotto l’impulso dell’innovazione tecnologica. Fulvio Peppucci, Direttore Generale di Sole 24 ORE Formazione, ha sottolineato che l’obiettivo principale è fornire strumenti concreti e aggiornati per permettere ai partecipanti di cogliere al meglio le opportunità emergenti in settori cruciali. La formula “Open Days, Open Minds” intende stimolare l’apertura mentale e l’approfondimento dei trend più avanzati, con l’obiettivo di offrire soluzioni pratiche a chi vuole mantenersi competitivo nel mercato del lavoro.

Il programma prevede tre giornate dedicate a diversi argomenti chiave. La prima, il 17 settembre, si concentrerà sulle sfide contemporanee del business, con particolare attenzione alla consulenza strategica, alla reputazione aziendale, al lobbying e alla gestione delle crisi. Durante questo incontro verranno inoltre esplorate le dinamiche della trasformazione digitale nei settori del sales e del management sanitario e farmaceutico. Saranno presenti Fulvio Peppucci e i coordinatori scientifici dei programmi formativi per offrire una panoramica dettagliata di questi temi.

Sempre il 17 settembre si terrà un incontro sulla rivoluzione ESG, che sta ridefinendo il mondo del lavoro e creando nuove professionalità legate alla sostenibilità aziendale, alla responsabilità sociale d’impresa e alla diversità, equità e inclusione. Laura La Posta, Caporedattrice de Il Sole 24 Ore, guiderà il dibattito, fornendo spunti e strumenti per affrontare questo importante cambiamento.

Il 18 settembre sarà dedicato all’Intelligenza Artificiale, tema che non rappresenta più soltanto una tecnologia emergente, ma una vera e propria forza motrice che sta ridefinendo il modo di fare business. Luca Tremolada, Data Journalist de Il Sole 24 Ore, illustrerà come l’AI stia trasformando strategie aziendali, modelli di business e organizzazione d’impresa, con un focus su AI, management, comunicazione, cybersecurity e data science. L’AI sta cambiando radicalmente anche il marketing, l’e-commerce e il CRM, aprendo nuove opportunità per il venture building basato sull’intelligenza artificiale.

La terza e ultima giornata, il 19 settembre, sarà incentrata sulla People Strategy, con un approfondimento sul ruolo delle persone in un contesto dove l'intelligenza artificiale e il capitale umano devono collaborare per garantire il successo. Questo modulo offrirà indicazioni pratiche su come gestire al meglio la formazione continua e lo sviluppo personale, guidato da Roberto Ravagnani, Equity Partner di Key2People, insieme agli esperti di Sole 24 ORE Formazione.

Sole 24 ORE Formazione fa parte di Multiversity, il primo Gruppo in Italia nel mercato dell'Education che include tre Università Digitali leader – Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma – un ente di certificazione (Certipass), una coding factory (Aulab) e Sole 24 ORE Formazione, in partnership con il Gruppo 24 Ore. La mission di Multiversity è offrire un’istruzione di alta qualità accessibile a tutti, grazie alla potenza dell’innovazione digitale. Il Gruppo eroga i suoi servizi attraverso una piattaforma tecnologica proprietaria, sviluppando contenuti di e-learning prodotti internamente. Inoltre, Multiversity ha integrato i principi ESG nella propria strategia di business e partecipa al United Nations Global Compact (UNGC), aderendo ai suoi principi per promuovere un business responsabile.

L'evento è aperto e gratuito, rivolto a studenti, manager e professionisti interessati ad acquisire nuove competenze in linea con le richieste del mercato del lavoro. Chi desidera partecipare può iscriversi attraverso il sito ufficiale di Sole 24 ORE Formazione.