Evangelie Smyrniotaki lascia la direzione artistica di Sergio Rossi

Nemmeno l’inizio del nuovo anno sembra aver arrestato l’esodo dei direttori creativi. È infatti notizia di poche ore fa, la fine della collaborazione creativa tra Evangelie Smyrniotaki e il brand di calzature di lusso Sergio Rossi.

Nessun addio forzato, rassicura il brand in una nota diffusa alla stampa, ma un comune accordo tra le parti dopo la naturale scadenza del contratto di Smyrniotaki. «È stato un privilegio per Sergio Rossi collaborare con un direttore artistico così talentuoso, Evangelie è stata in grado di plasmare l’immagine del marchio, preservandone il DNA e creando una nuova estetica. Sergio Rossi desidera esprimere la sua gratitudine ad Evangelie per la sua professionalità e dedizione. Lei farà sempre parte della famiglia Sergio Rossi», ha affermato la società.

Nominata nel gennaio 2022, nel corso di due anni Evangelie Smyrniotaki ha guidato a livello globale la strategia di brand image e la ridefinizione dell'identità di Sergio Rossi, in particolare dirigendo le campagne pubblicitarie e la creazione di contenuti. Ha inoltre contribuito alla direzione del design, presentando anche due capsule collection di successo firmate “Evangelie Smyrniotaki x Sergio Rossi”.